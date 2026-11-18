Wien (OTS) -

In der Vollversammlung der Caritas in Österreich am 17. November in Salzburg wurde Nora Tödtling-Musenbichler erneut zur ehrenamtlichen Präsidentin der Caritas Österreich gewählt. Auch Alexander Bodmann wurde als Vizepräsident wiedergewählt. Weitere Präsidiumsmitglieder sind Walter Schmolly, Direktor der Caritas Vorarlberg und Marion Auer-Fercher, Stellvertretende Direktorin der Caritas Kärnten.

Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas der Diözese Graz-Seckau und seit Februar 2024 amtierende Präsidentin der Caritas Österreich: „Ich danke der Vollversammlung und allen Caritasdirektor*innen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, dass ich als ehrenamtliche Präsidentin diesen Weg mit dem neu gewählten Präsidium, allen Kolleginnen und Kollegen sowie den vielen engagierten Freiwilligen in unserem Caritas-Netzwerk fortführen darf.“

„Nicht erst seit meinem Amtsantritt vor rund zweieinhalb Jahren leben wir in Zeiten multipler Krisen, Kriege und komplexer Problemstellungen. Als Caritas werden wir unseren Auftrag umsetzen: Not sehen und handeln. Wir geben Menschen in Not eine Stimme und wir unterstützen Menschen am Rande der Gesellschaft in Österreich genauso wie Menschen, die weltweit Schutz vor Katastrophen suchen. Von dieser Solidarität bin ich überzeugt, und dafür werde ich mich weiterhin in meiner Amtszeit einsetzen,“ so die Caritas-Präsidentin weiter.

Alexander Bodmann, hauptberuflich als Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien tätig, zeichnet in seiner Funktion als Vizepräsident der Caritas Österreich für Internationale Zusammenarbeit und Programme verantwortlich. „Gerade jetzt sind rund 250 Millionen Menschen auf Humanitäre Hilfe angewiesen und knapp 720 Millionen Menschen weltweit leiden an Hunger. Trotzdem ziehen sich immer mehr wohlhabende Länder aus der internationalen Zusammenarbeit und der Humanitären Hilfe zurück. Dabei wurde in den vergangenen Jahren viel geschafft. Es ist also eine Frage des Wollens und nicht des Könnens, ob Hunger und Armut endgültig in die Geschichtsbücher verbannt werden. Das weltweite Netzwerk der Caritas mit den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfern in fast jedem Land, verändert Entscheidendes und hilft weiter. Klar ist, dass Internationale Zusammenarbeit der Schlüssel für Frieden, Gerechtigkeit, die Bekämpfung von Armut sowie die Folgen der Klimakrise ist.“

Ausblick auf 2027: Armutsbekämpfung als zentrales Ziel verankern

Auch im nächsten Jahr werde der Einsatz für Menschen in Not und am Rande der Gesellschaft weitergehen. Verstärkt im Fokus stehe derzeit beispielsweise die geplante Sozialhilfereform und deren Auswirkungen auf armutsbetroffene Menschen, betont Nora Tödtling-Musenbichler. „Wir erleben eine wirtschaftlich schwierige Situation mit Budgetkürzungen, gleichzeitig steigt der Bedarf an Hilfe. Wir sehen in unserer täglichen Arbeit, dass Armut und soziale Unsicherheit sich nicht einfach in Luft auflösen, obwohl Budgets dafür kleiner werden. Im Gegenteil – der Bedarf an Beratung, Unterstützung, Pflege und Betreuung bleibt hoch, Tendenz steigend.“

Die Caritas begleitet Menschen in allen Lebenslagen: Vom Beginn ihres Lebens bis zum Lebensende, in Mutter-Kind-Häusern, in Notschlafstellen, Beratungsstellen und durch spezielle Schulausbildungen. „In diesen herausfordernden Zeiten ist es umso wichtiger, dass wir als Gesellschaft enger zusammenstehen. Daher gilt mein Dank speziell den vielen Kolleg*innen in der Caritas, den vielen Spenderinnen und Spendern sowie den unermüdlichen Freiwilligen, die dieses Netzwerk der Mitmenschlichkeit und Solidarität spannen“, so die Caritas-Präsidentin.

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