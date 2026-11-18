Wien (OTS) -

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) erzielt bei der Einwerbung von Mitteln aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon Europe große Erfolge. Seit dem Start des Programms (2021) haben exzellente Forschende der ÖAW daraus rund 75 Millionen Euro an Drittmitteln für ihre Projekte gewinnen können. Damit liegt die ÖAW im Spitzenfeld der außeruniversitären Einrichtungen in der Grundlagenforschung. Die Mittel stärken die Forschung an den Instituten der Akademie und ermöglichen Vorhaben, die von der Grundlagenforschung bis zu interdisziplinären Kooperationen mit internationalen Partnern reichen.

Insgesamt ist die ÖAW an 110 Projekten im Rahmen von Horizon Europe beteiligt. Bei 59 dieser Projekte übernimmt die Akademie die Koordination und damit eine zentrale Rolle in der wissenschaftlichen und organisatorischen Umsetzung.

Horizon Europe fördert aber nicht nur Einrichtungen der Grundlagenforschung, sondern auch der angewandten Forschung sowie Unternehmen. Alle österreichischen Forschungseinrichtungen, Hochschulen und insbesondere Unternehmen zusammen haben bisher rund 2 Milliarden Euro aus Horizon Europe eingeworben. Die ÖAW trägt mit ihren Erfolgen wesentlich dazu bei, dass Österreich im europäischen Forschungsraum sichtbar ist und sich im Wettbewerb um Fördermittel erfolgreich behauptet.

ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sagt: „Die Erfolge der ÖAW in Horizon Europe zeigen, dass exzellente Grundlagenforschung aus Österreich in Europa stark nachgefragt ist. 75 Millionen Euro an eingeworbenen EU-Mitteln sind ein eindrucksvoller Beleg für die internationale Konkurrenzfähigkeit unserer Institute und unserer Forschenden. Diese Mittel ermöglichen neue Erkenntnisse, die weit über Österreich hinaus Wirkung entfalten.“

Faßmann plädiert dafür, auch das nächste EU-Rahmenprogramm finanziell so auszustatten, dass die besten Köpfe und die innovativsten Projekte gefördert werden können: „Europa muss weiter in Forschung investieren, wenn es verstärkte technologische Abhängigkeiten von China und den USA vermeiden möchte. Und für Österreich ist ein gut dotiertes EU-Rahmenprogramm von Vorteil: wir holen mehr zurück als wir einzahlen.“