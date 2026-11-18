Wien (OTS) -

SOS-Kinderdorf fordert Kinderrechte zum verbindlichen Leitprinzip der Kinder- und Jugendhilfe zu machen. Kinderschutz, Beteiligung und die Stärkung von Kindern müssen im Mittelpunkt aller Entscheidungen stehen.

Wien, 18. November 2026 – Kinderrechte sind kein politisches Lippenbekenntnis, sondern die Grundlage für ein sicheres und gutes Aufwachsen. Besonders für Kinder und Jugendliche, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, ist ihre konsequente Umsetzung entscheidend. Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November appelliert SOS-Kinderdorf daher an die politischen Entscheidungsträger*innen, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zum verbindlichen Maßstab für Entscheidungen, Rahmenbedingungen und Ressourcen in der Kinder- und Jugendhilfe zu machen, so wie die österreichische Verfassung und die UN-Kinderrechtekonvention dies vorsehen.

„Kinder und Jugendliche, die in der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden, haben oft bereits Schweres erlebt. Viele haben Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung erfahren. Sie brauchen Sicherheit, verlässliche Beziehungen und professionelle Unterstützung auf höchstem Niveau – verbunden mit Empathie der Betreuungspersonen“ , betont Florian Brantner, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf. „Ob Kinder die Unterstützung bekommen, die sie für eine gute Entwicklung brauchen, darf nicht von politischen Prioritäten oder Budgetdebatten abhängen. Ihre Rechte müssen immer an erster Stelle stehen.“

Kinderrechte müssen gelebte Praxis sein

Die UN-Kinderrechtskonvention gibt dafür einen klaren Rahmen vor: Kinder haben ein Recht auf Schutz, auf Förderung ihrer Entwicklung und darauf, bei Entscheidungen, die sie betreffen, gehört und beteiligt zu werden. Das Kindeswohl muss immer vorrangig berücksichtigt werden.

Für SOS-Kinderdorf sind diese Grundsätze nicht nur ein rechtlicher Auftrag, sie sind Grundlage der täglichen Arbeit in den Reformbemühungen. „Wir fordern Kinderrechte nicht nur ein, sondern haben die konsequente Umsetzung der Kinderrechte zum zentralen Fokus unserer Reformen gemacht. Kinderschutz ist unser Kernauftrag. Genauso wichtig ist es, Kinder und Jugendliche zu stärken, ihr Selbstbewusstsein zu fördern und sie darin zu unterstützen, ihre Interessen und Rechte selbstbewusst zu vertreten. Und vor allem müssen wir ihnen zuhören und ihre Sichtweisen ernst nehmen“ , erklärt Brantner.

Der neue CPO von SOS-Kinderdorf hat den Auftrag die Organisation zur Vorreiterin für Kinderschutz und gelebte Kinderrechte zu entwickeln. „ Unser Anspruch ist hoch: Kinderrechte sollen sich in jeder Entscheidung, in jeder Betreuungsform und im täglichen Miteinander widerspiegeln. Daran arbeiten wir konsequent. “

Die Politik muss die Voraussetzungen schaffen

Damit Kinderrechte in der gesamten Kinder- und Jugendhilfe wirksam werden können, braucht es jedoch mehr als das Engagement einzelner Organisationen. Es braucht verbindliche Qualitätsstandards, ausreichend qualifizierte Fachkräfte, langfristige Finanzierungen und politische Rahmenbedingungen, die sich konsequent am Wohl und an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen orientieren.

„Wir erleben täglich, wie viel möglich ist, wenn Kinder Sicherheit, Vertrauen und echte Beteiligung erfahren. Gleichzeitig braucht es politische Entscheidungen, die diese Qualität der Betreuung langfristig absichern“, so Brantner. „Kinderrechte dürfen nicht dort an Grenzen stoßen, wo finanzielle Mittel knapp werden oder Ressortzuständigkeiten enden. Die Verantwortung, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, liegt bei der Politik.“

Kinderrechte stärken unsere gemeinsame Zukunft

SOS-Kinderdorf sieht in der konsequenten Umsetzung der Kinderrechte nicht nur eine Verpflichtung gegenüber jungen Menschen, sondern auch eine Investition in die Zukunft der gesamten Gesellschaft. „Kinder, die geschützt, gestärkt und ernst genommen werden, können Vertrauen entwickeln, ihre Fähigkeiten entfalten und ihre Zukunft selbst bestimmt gestalten. Davon profitieren nicht nur sie selbst, sondern wir alle“, betont Brantner abschließend.