Raaba-Grambach (OTS) -

NIS 2 ist in Österreich angekommen: Seit 1. Oktober 2026 ist das NISG 2026 in Kraft und setzt damit die europäische NIS-2-Richtlinie um. Für betroffene Unternehmen steigen damit die Anforderungen an die Cybersicherheit. Gleichzeitig rücken nicht nur die eigene IT-Infrastruktur, sondern auch eingesetzte digitale Lösungen und Dienstleister stärker in den Fokus. Somit gehören auch Mitarbeiter-Apps dabei auf den Prüfstand.

Warum eine Mitarbeiter-App ein Sicherheitsthema ist

Mitarbeiter-Apps sind längst mehr als ein digitaler Newsfeed. Über sie werden Unternehmensinformationen, Dokumente, Formulare oder interne Prozesse abgewickelt. Gleichzeitig erfolgt der Zugriff häufig über Smartphones, auch über private Geräte im Rahmen von Bring Your Own Device (BYOD).

„Unternehmen sollten bei NIS 2 nicht nur auf ihre eigene IT-Infrastruktur schauen. Entscheidend ist auch, welche digitalen Lösungen sie einsetzen und welchen Anbietern sie ihre Daten anvertrauen“, sagt Thomas Mörth, Geschäftsführer von LOLYO. Mit LOLYO setzt die in Österreich entwickelte Mitarbeiter-App auf digitale Personalkommunikation für die gesamte Belegschaft, auch für Mitarbeitende ohne festen PC-Arbeitsplatz. „Eine Mitarbeiter-App ist vielleicht nicht das Erste, woran man bei Cybersicherheit denkt. Sie ist aber ein täglicher digitaler Zugang zum Unternehmen und sollte entsprechend betrachtet werden.“

Der kurze Sicherheitscheck für Mitarbeiter-Apps

Wer eine Mitarbeiter-App einsetzt oder neu auswählt, sollte deshalb einige Fragen stellen:

Wo werden die Daten gespeichert?

Wer kann darauf zugreifen?

Wie werden Zugänge und Daten geschützt?

Was passiert bei einem Ausfall oder Sicherheitsvorfall?

Und wie werden Unternehmensdaten bei der Nutzung privater Smartphones abgesichert?

Auch die Lieferkette spielt im NISG 2026 eine wichtige Rolle. Betroffene Unternehmen müssen die Sicherheit ihrer unmittelbaren IT-Anbieter und Dienstleister in die eigene Risikobetrachtung einbeziehen. Damit rückt auch die Sicherheit eingesetzter IT-Lösungen stärker in den Fokus.

Sicherheit beginnt beim Anbieter

„Eine Mitarbeiter-App sollte nicht nur danach beurteilt werden, was sie kann. Genauso wichtig ist, wie sie technisch aufgebaut ist, wie mit Daten umgegangen wird und welchen Stellenwert Cybersecurity hat“, erklärt Martin Guess, CTO bei LOLYO. „Dazu gehören für uns unter anderem sichere Zugriffe, Verschlüsselung, eine geschützte Infrastruktur sowie klare Prozesse für Backups und Wiederherstellung. Ebenso wichtig sind regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und Penetrationstests, um mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.“

LOLYO wird in Österreich entwickelt und auf ISO-27001-zertifizierter Infrastruktur in Deutschland betrieben. Das Unternehmen trägt zudem das Cyber Trust Austria Platinum Label. Die Auszeichnung bestätigt ein hohes Niveau in der Cybersecurity und macht sichtbar, dass LOLYO zentrale Sicherheitsanforderungen, wie sie auch durch NIS2 an Unternehmen gestellt werden, konsequent umsetzt. Bei der Nutzung auf privaten Smartphones greift LOLYO nicht auf persönliche Inhalte zu, geschäftliche beziehungsweise sensible Daten werden nicht lokal auf dem privaten Gerät gespeichert.

NIS 2 ist mehr als ein IT-Thema

Mit dem NISG 2026 wird Cybersicherheit stärker zur Aufgabe des gesamten Unternehmens. Für Thomas Mörth ist deshalb vor allem eines wichtig: „NIS 2 schafft mehr Bewusstsein dafür, dass Cybersicherheit nicht an der Grenze der eigenen IT-Abteilung endet. Unternehmen müssen wissen, welchen digitalen Lösungen sie vertrauen, das gilt auch für die interne Kommunikation.“

Die Frage ist daher nicht nur, ob eine Mitarbeiter-App die richtigen Informationen an die richtigen Menschen bringt. Sondern auch, ob sie das sicher tut.

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Bildtext: Thomas Mörth (links) und Martin Guess (rechts) von LOLYO plädieren dafür, bei NIS 2 nicht nur die klassische IT-Infrastruktur, sondern auch digitale Kommunikationslösungen mitzudenken.

Über LOLYO

LOLYO ist die erste Mitarbeiter-App mit KI-Power, die gezielt zum Mitmachen motiviert und mit dem MITMACH-Booster für rekordverdächtige Beteiligung sorgt. Entwickelt in Graz, Österreich und Cloud Service nach ISO27001 aus Deutschland bietet das smarte Social Intranet alle Funktionen, die moderne interne Kommunikation braucht: Mitarbeitende lassen sich in Echtzeit erreichen, Inhalte standortübergreifend teilen, Onboarding-Prozesse beschleunigen und Stimmungen im Team aktiv einholen. So entsteht digitale Nähe, die echtes Wir-Gefühl schafft und den Teamzusammenhalt nachhaltig stärkt.

Mehr Informationen zur LOLYO Mitarbeiter-App: www.lolyo.app