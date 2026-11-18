Wien (OTS) -

Österreichische Forschung und Unternehmen im EU-Forschungsprogramm überdurchschnittlich erfolgreich – hohe Erfolgsquote und starke Position bei Schlüsseltechnologien – FFG unterstützt als Nationale Kontaktstelle

Österreichische Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen haben im europäischen Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon Europe bisher mehr als zwei Milliarden Euro an Fördermitteln eingeworben. Mit rund 2,04 Milliarden Euro (Datenstand 29. September 2026) entfallen 3,2 Prozent der bislang vergebenen Fördermittel auf Österreich. Auch die Erfolgsquote liegt über dem europäischen Durchschnitt: 18,1 Prozent der heimischen Beteiligungen waren erfolgreich, EU-weit sind es 17,1 Prozent. Insgesamt ist Österreich an 4.283 Projekten beteiligt und übernimmt bei 826 davon die Koordination.

„Mehr als zwei Milliarden Euro an EU-Fördermitteln zeigen die Qualität und internationale Stärke unseres Forschungsstandorts. Österreich ist dabei Nettoempfängerin und profitiert besonders von der europäischen Zusammenarbeit. Das stärkt unsere Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen. Vor allem aber schafft es Chancen für die Menschen: durch neue Erkenntnisse, bessere Lösungen für unseren Alltag und gute Arbeitsplätze. Forschung muss allen zugutekommen. Deshalb werden wir uns auch weiterhin mit voller Kraft für ein starkes und gut ausgestattetes EU-Forschungsrahmenprogramm einsetzen.“, sagt Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung.

Erfolgreich bei exzellenter Forschung und Schlüsseltechnologien

Eine besonders gute Bilanz erzielt Österreich beim European Research Council (ERC), der exzellente Grundlagenforschung fördert. Mit knapp 494 Millionen Euro entfallen rund vier Prozent der gesamten ERC-Fördermittel auf österreichische Einrichtungen. Erfolgreich sind die heimischen Akteure auch in zentralen technologischen Bereichen: In den Bereichen Klima, Energie und Mobilität wurden bisher rund 411 Millionen Euro eingeworben, in Digital, Industrie und Weltraum weitere rund 364 Millionen Euro. Beim European Innovation Council (EIC), das innovative Unternehmen und Technologien auf dem Weg zur Marktreife unterstützt, konnten österreichische Organisationen rund 105 Millionen Euro sichern.

FFG unterstützt als Nationale Kontaktstelle

Die FFG ist die Nationale Kontaktstelle (National Contact Point, NCP) für Horizon Europe und damit die zentrale Anlaufstelle für österreichische Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Sie unterstützt mit Information und individueller Beratung – von der Orientierung im Förderprogramm und der Suche nach passenden Ausschreibungen über die Antragstellung bis zur Projektumsetzung. Trainings der FFG-Akademie und die Horizon Europe Community ergänzen das Angebot und fördern Austausch und Vernetzung.

„Mit unserer Beratung, unserer Erfahrung und unserem europäischen Netzwerk unterstützen wir Unternehmen und Forschungseinrichtungen dabei, ihre Chancen in Horizon Europe zu nutzen. Wir helfen ihnen, passende Ausschreibungen zu finden, internationale Partnerschaften aufzubauen und ihre Forschungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Damit stärken wir die Beteiligung heimischer Akteure am europäischen Forschungs- und Innovationsprogramm“, so die FFG-Geschäftsführerinnen Henrietta Egerth und Karin Tausz.

Letzte Ausschreibungsphase startet 2027

Mit dem Arbeitsprogramm 2027 geht Horizon Europe in seine letzte Ausschreibungsphase. Forschungseinrichtungen und Unternehmen können damit noch einmal wichtige europäische Förderchancen nutzen. Gleichzeitig gilt es, sich auf das nächste EU-Forschungs- und Innovationsprogramm ab 2028 vorzubereiten.

Detaillierte Zahlen und Daten im Horizon-Europe-Monitor

Eine detaillierte Übersicht über die österreichische Beteiligung an Horizon Europe, die eingeworbenen Fördermittel und die Erfolgsquoten bietet der Horizon-Europe-Monitor der FFG. Die aktuellen Zahlen und Auswertungen sind unter https://eupm.ffg.at/ abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

Mag. Matthis Prabitz

Pressesprecher

Telefon: +43 5 7755-6017

E-Mail: [email protected]

Website: www.ffg.at