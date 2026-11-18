Wien (OTS) -

Greenpeace hat das Angebot an pflanzlichen Fleischprodukten in den österreichischen Supermärkten nach Umweltkriterien bewertet. Es zeigt sich: Das Sortiment wächst. Große Supermärkte bieten mittlerweile bis zu 80 verschiedene Veggie-Produkte an, im Schnitt finden Kund:innen rund 30 Artikel im Regal. Allerdings klafft eine Lücke beim Bio-Anteil: Während Tofu, Tempeh und Co. im Handel großteils Bio sind, ist das bei klassischen Fleischalternativen wie Burger und Schnitzel kaum der Fall. Greenpeace fordert daher mehr Bio-Auswahl im Sortiment. Zudem muss die Bundesregierung umweltschonende pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer befreien. Billa Plus und Interspar liegen beim Sortimentsvergleich vorne und schneiden gleich gut ab, Billa belegt Platz drei.

Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace Österreich: “Egal ob Schnitzel, Burger oder Nuggets: Mit pflanzlichen Alternativen tun wir unserem Körper und unserer Gesundheit etwas Gutes, ohne dabei auf den Geschmack zu verzichten. Die Supermarktregale sind damit gut gefüllt – nur bei der Bio-Qualität müssen die Hersteller noch nachbessern.” Die im Supermarkt gekaufte Menge an pflanzlichen Alternativen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, 2025 wurden um ein Drittel mehr verkauft als noch 2020. Bei der Bio-Qualität gibt es noch Verbesserungsbedarf: Während Bio bei klassischen Fleischalternativen bei nur acht Prozent liegt, erreichen Tofu, Tempeh und Co. über 95 Prozent.