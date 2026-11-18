- 18.11.2026, 06:00:32
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Greenpeace-Marktcheck: Veggie-Burger, Seitan-Schnitzel & Co. erobern Supermarktregal
Greenpeace fordert von Handel mehr Bio bei Fleischalternativen und von Bundesregierung Steuerbefreiung für umweltschonende pflanzliche Lebensmittel
Greenpeace hat das Angebot an pflanzlichen Fleischprodukten in den österreichischen Supermärkten nach Umweltkriterien bewertet. Es zeigt sich: Das Sortiment wächst. Große Supermärkte bieten mittlerweile bis zu 80 verschiedene Veggie-Produkte an, im Schnitt finden Kund:innen rund 30 Artikel im Regal. Allerdings klafft eine Lücke beim Bio-Anteil: Während Tofu, Tempeh und Co. im Handel großteils Bio sind, ist das bei klassischen Fleischalternativen wie Burger und Schnitzel kaum der Fall. Greenpeace fordert daher mehr Bio-Auswahl im Sortiment. Zudem muss die Bundesregierung umweltschonende pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer befreien. Billa Plus und Interspar liegen beim Sortimentsvergleich vorne und schneiden gleich gut ab, Billa belegt Platz drei.
Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace Österreich: “Egal ob Schnitzel, Burger oder Nuggets: Mit pflanzlichen Alternativen tun wir unserem Körper und unserer Gesundheit etwas Gutes, ohne dabei auf den Geschmack zu verzichten. Die Supermarktregale sind damit gut gefüllt – nur bei der Bio-Qualität müssen die Hersteller noch nachbessern.” Die im Supermarkt gekaufte Menge an pflanzlichen Alternativen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, 2025 wurden um ein Drittel mehr verkauft als noch 2020. Bei der Bio-Qualität gibt es noch Verbesserungsbedarf: Während Bio bei klassischen Fleischalternativen bei nur acht Prozent liegt, erreichen Tofu, Tempeh und Co. über 95 Prozent.
Fleischkonsum belastet Klima und Gesundheit
Eine pflanzliche Ernährung hat viele Vorteile: Sie senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Krebs und schont gleichzeitig wertvolle Ressourcen. Auch im Kampf gegen die Klimakrise sind Veggie-Lebensmittel gute Verbündete: Während ein Kilogramm konventionelles Rindfleisch knapp 17 Kilogramm Treibhausgase verursacht, stößt etwa ein Kilogramm Bio-Tofu nur rund 0,6 Kilogramm aus. Auch in Sachen Gentechnik haben pflanzliche Lebensmittel die Nase vorn: Für die Mast von Schwein und Rind werden mehrheitlich gentechnisch verändertes Futtermittel aus Argentinien und Brasilien in großen Mengen importiert. Das Soja in unserem Essen ist hingegen regional und nachhaltig. Es stammt größtenteils aus österreichischem Bio-Anbau.
Pflanzliche Lebensmittel müssen von Mehrwertsteuer befreit werden
Wer aktuell zu einem Soja-Patty oder Geschnetzeltes auf Erbsen-Basis greift, zahlt gleich hohe Steuern wie für Rind, Schwein oder Huhn. “Es ist unsinnig, dass gesunde und umweltschonende Lebensmittel gleich besteuert werden wie Fleischprodukte, die unserer Umwelt und Gesundheit schaden. Die Bundesregierung muss endlich Kostenwahrheit schaffen und pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer befreien”, fordert Theissing-Matei.
Den zusammenfassenden Websiteartikel finden Sie hier: https://act.gp/4yUBzr2
Bildmaterial und Audio-O-Töne sowie weiterführende Informationen finden Sie unter diesem Link: https://act.gp/Fleischalternativen
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Rückfragen & Kontakt
Sebastian Theissing-Matei
Landwirtschaftsexperte
Greenpeace Österreich
Tel.: +43 664 61 03 995
E-Mail: [email protected]
Réka Tercza
Pressesprecherin
Greenpeace Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 857 45 98
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