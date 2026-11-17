Wien (OTS) -

Im Rahmen des 19. GÖD/FCG-Bundesfraktionstages wurde Eckehard Quin von den Delegierten der Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD/FCG) mit 95,66 Prozent der Stimmen erneut für den GÖD-Vorsitz nominiert. Der GÖD-Bundeskongress, bei dem das Präsidium gewählt wird, findet am 18. und 19. November statt.

FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Abg. z. NR Romana Deckenbacher gratuliert Quin und seinem Team sehr herzlich: „Dieses eindrucksvolle Ergebnis ist ein großer Vertrauensbeweis. Unsere Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst leisten tagtäglich Großartiges. Umso wichtiger ist es, für faire Arbeitsbedingungen zu sorgen und den Öffentlichen Dienst auch für kommende Generationen als attraktiven Arbeitgeber zu stärken. Eine starke Sozialpartnerschaft ist dafür unverzichtbar. Sie ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Demokratie. Wer sie schwächt, schwächt auch die Demokratie. Wir sind als FCG fair im Dialog, aber immer stark in der Sache.“

Im Rahmen des Bundesfraktionstages wurde zudem der Leitantrag der GÖD/FCG angenommen. Dieser enthält zentrale Forderungen zur nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, insbesondere in den Bereichen Personal und Ressourcen, Dienst- und Besoldungsrecht, soziale Sicherheit, Frauenpolitik, Inklusion, Klimaschutz, Mitbestimmung und Digitalisierung.