Wien (OTS) -

„Auch wenn die Gewerkschaft GPA vorab eine Protestaktion veranstaltet hat, hatten wir auch in der 3. Verhandlungsrunde sehr gute und konstruktive Gespräche. Aber diese können die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht überlagen. Wir haben seit 12 Quartalen in Folge ein reales Umsatzminus im Handel. Dieser Realität muss die GPA ins Auge sehen“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), nach den heutigen Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im österreichischen Handel.

Der Chefverhandler der Arbeitgeber:innen erinnert daher an die Fakten: „Wir haben massiv steigende Kosten auf der einen Seite und zwischen Jänner und August 2026 ein reales Minus von -0,1% im österreichischen Handel auf der anderen. Das heißt, die Schere geht immer weiter auf und viele Handelsbetriebe haben massive Rentabilitätsprobleme“, sagt Trefelik. Und daran werde sich wohl so schnell nichts ändern: Auch das WIFO sagt dem heimischen Handel im Gesamtjahr 2026 aktuell ein Nullwachstum vorher.

Aufschwung im Handel noch nicht angekommen

„Der beginnende Aufschwung in der Gesamtwirtschaft ist im Handel leider nicht angekommen“, so Trefelik. Dies bestätigen auch die Stimmungsindikatoren: Der WIFO-Konjunkturklimaindex ist für die Gesamtwirtschaft mit +0,9 Punkten erstmals seit Längerem wieder positiv, im Einzelhandel hingegen ist er mit -5,7 Punkten nach wie vor im Minus. Ebenso sind sowohl die Zahl der Beschäftigten im Handel als auch die der offenen Stellen weiter rückläufig.

Aufgrund dieser herausfordernden Rahmenbedingungen bleibt die Arbeitgeberseite bei ihrem Angebot von einer Erhöhung der kollektivvertraglichen Gehälter im Jahr 2027 um 2,1 Prozent plus einer einmaligen Teuerungsprämie in Höhe von 350 Euro. „Legt man das auf einen Prozentwert um, dann entspricht das beim Mindestgehalt einer Erhöhung um 3,3 Prozent“, erklärt Trefelik.

„Wir haben jetzt schon Rekordzahlen an Insolvenzen sowie eine seit dem 1. Halbjahr 2023 sinkende Zahl an Beschäftigten im Handel. Der Erhalt der Arbeitsplätze in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das oberste Ziel einer verantwortungsvollen Sozialpartnerschaft“, betont Trefelik. (PWK620/DFS)