Wien (OTS) -

Die dritte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der 420.000 Handelsangestellten wurde heute nach sieben Stunden ergebnislos unterbrochen. Die Arbeitgeber legten kein verbessertes Angebot vor und bieten weiterhin lediglich eine Erhöhung der Gehälter um 2,1 Prozent sowie eine Einmalzahlung von 350 Euro.

„Dass die Arbeitgeber weiterhin nicht einmal die Teuerung ausgleichen wollen, ist inakzeptabel. Wir erhöhen deshalb jetzt den Druck in den Betrieben. In den kommenden Tagen starten österreichweit Betriebsversammlungen, in denen auch vorsorgliche Streikbeschlüsse gefasst werden. Die Arbeitgeber können nicht jede Verbesserung verweigern und gleichzeitig erwarten, dass die Beschäftigten das widerspruchslos hinnehmen“, so Linda Keizer, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA.

Die Gewerkschaft GPA fordert weiterhin eine Erhöhung der Gehälter um 3,8 Prozent sowie Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen. Bereits vor Beginn der heutigen Verhandlungsrunde haben hunderte Beschäftigte vor der WKO ein verbessertes Angebot eingefordert. „Die Kolleginnen und Kollegen haben heute eindeutig gezeigt, dass sie dieses Angebot nicht akzeptieren. Gerade im Weihnachtsgeschäft sind die Unternehmen auf ihren vollen Einsatz angewiesen. Wer diese Leistung einfordert, muss auch bereit sein, sie fair zu bezahlen“, betont Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA und Betriebsratsvorsitzender des MORAWA Bucheinzelhandels.

„Unsere Aufgabe als Sozialpartner ist es entlang der wirtschaftlichen Lage der eigenen Branche zu agieren und eine Einigung am Verhandlungstisch zu erzielen. Doch wenn Fakten keine Rolle mehr spielen und jegliche Verbesserung für die Beschäftigten pauschal abgelehnt wird, hat das wenig mit konstruktiven Verhandlungen zu tun“, kritisiert der Gewerkschafter.

Die Umsätze im Handel sind im Vorjahr nominell wie real gestiegen, laut WIFO setzt sich die Erholung auch heuer fort. „Der Handelsverband hat erst heute den steigenden Anteil des stationären Handels an der Black Week bejubelt. Dahinter stehen die Beschäftigten, die mit persönlicher Beratung und gutem Service einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Onlinehandel schaffen. Wer medial Millionenumsätze feiert, kann nicht gleichzeitig den Teuerungsausgleich für genau diese Menschen zur Unmöglichkeit erklären“, kritisiert Keizer.

„Auch der pauschale Verweis der Arbeitgeber auf Kleinstbetriebe greift zu kurz: Im Einzelhandel entfallen über die Hälfte des Umsatzes und fast 60 Prozent der Beschäftigten auf rund 100 Unternehmen“, führt Keizer aus.

„Unser Ziel bleibt eine Lösung am Verhandlungstisch, die der wirtschaftlichen Lage und der Lebensrealität der Beschäftigten gerecht wird. Doch jetzt liegt es an den Arbeitgebern, ihre Blockadehaltung aufzugeben und den Weg für konstruktive Gespräche freizumachen. Gibt es auch in der nächsten Verhandlungsrunde kein substanziell verbessertes Angebot, werden gewerkschaftliche Maßnahmen folgen“, so Keizer abschließend.