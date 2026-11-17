Wien (OTS) -

Nach dem tragischen Ableben des freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Parlamentsrat Mag. Norbert Nemeth hat der freiheitliche Parlamentsklub im Rahmen seiner heutigen Klubsitzung die notwendigen Beschlüsse für die Nachfolge getroffen. Im Nationalrat rückt Manuel Brunner aus Purgstall nach. Die beiden freiheitlichen Generalsekretäre NAbg. Michael Schnedlitz und NAbg. Christian Hafenecker wurden in der Klubsitzung einstimmig zu Stellvertretern von Klubobmann NAbg. Herbert Kickl gewählt.

„Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker sind zwei zentrale Säulen der freiheitlichen Bewegung. Ich freue mich, dass die beiden künftig auch einen Beitrag an der Spitze des Parlamentsklubs leisten“, so Kickl. Stellvertreter von Herbert Kickl im Parlamentsklub sind Dagmar Belakowitsch, Susanne Fürst, Peter Wurm, Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker.

Norbert Nemeth war FPÖ-Bereichssprecher für Immunität und Geschäftsordnung. Den Themenbereich Immunität übernimmt der NAbg. Markus Tschank, neuer Geschäftsordnungssprecher wird NAbg. Michael Schilchegger. Auch diese Wahlen erfolgten einstimmig.

Manuel Brunner ist 45 Jahre alt, lebt mit seiner Partnerin in Purgstall an der Erlauf und ist stolzer Vater von zwei Kindern. Brunner war aktiver Ski-Rennläufer, ehe er aufgrund schwerer Verletzungen seine sportliche Karriere beenden musste. Er wechselte in den elterlichen Personalbereitstellungsbetrieb, in dem er als leitender Angestellter im Vertrieb und in der Disposition für rund 300 Mitarbeiter verantwortlich ist. Nebenberuflich engagiert sich Brunner als Sportmanager und ehrenamtlicher Sektionsleiter in Sportvereinen. Seit 2020 ist er zudem geschäftsführender FPÖ-Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Purgstall an der Erlauf.

„Norbert Nemeth fehlt an allen Ecken und Enden – menschlich und fachlich. Ich bin mir sicher, dass die heute vom Freiheitlichen Parlamentsklub getroffenen Entscheidungen auch in seinem Sinn erfolgten. Ich wünsche unserem neuen Nationalratsabgeordneten Manuel Brunner und all jenen Kollegen, die nun neue Funktionen übernommen haben, viel Erfolg bei ihrer für Österreich und seine Menschen so wichtigen Tätigkeit“, so FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.