Wien (OTS) -

Im Rahmen des 19. GÖD-Bundeskongresses haben die Delegierten des Fraktionstages der Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD-FCG) Eckehard Quin mit 95,66 Prozent der Stimmen erneut für den GÖD-Vorsitz nominiert. Als stellvertretende Vorsitzende schlägt die Fraktion Romana Deckenbacher, Johann Zöhling, Ursula Hafner und Reinhard Zimmermann vor. Die Wahl des GÖD-Präsidiums findet morgen beim GÖD-Bundeskongress statt.

„Mein Ziel ist ein Öffentlicher Dienst, der für seine Beschäftigten ein attraktiver Arbeitgeber ist und auf den sich die Bevölkerung verlassen kann“, sagt Quin, der die GÖD seit September 2023 führt.

Für die kommenden Jahre fordert Quin eine vorausschauende Personalpolitik, faire Arbeitsbedingungen und eine Digitalisierung, die öffentlich Bedienstete entlastet. Die Sozialpartnerschaft und die Mitbestimmung der Kolleginnen und Kollegen sind für ihn entscheidend, damit Reformen in der Praxis sinnvoll umgesetzt werden können.

ÖAAB-Bundesobmann und Nationalratsabgeordneter August Wöginger hob in seinen Grußworten beim Fraktionstag den Einsatz der öffentlich Bediensteten hervor: „Ein starker Öffentlicher Dienst ist das Fundament eines funktionierenden Staates und ein wesentlicher Garant für den Zusammenhalt in unserem Land. Tag für Tag leisten hunderttausende öffentlich Bedienstete einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft – oft unter herausfordernden Bedingungen und mit großem persönlichen Einsatz. Diese Leistung verdient nicht nur Anerkennung und Respekt, sondern auch faire Rahmenbedingungen, sichere Arbeitsplätze und echte Zukunftsperspektiven. Gerade in Zeiten großer Veränderungen braucht es eine starke Interessenvertretung, die sich mit Nachdruck für die Anliegen der Beschäftigten einsetzt. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst ist dabei seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner. Für uns als ÖAAB ist klar: Wer tagtäglich Verantwortung für unser Land übernimmt, muss sich auch auf die volle Unterstützung der Politik verlassen können.“

Die Wahl der Gremien findet am 18. November 2026 im Rahmen des GÖD-Bundeskongresses statt. Das Ergebnis wird am 19. November 2026 bekannt gegeben.