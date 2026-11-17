- 17.11.2026, 16:50:32
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ÖH zum Weltaktionstag gegen HPV: Gratis-Impfung bis 30 muss wieder eingeführt werden!
Die Impfung schützt nachweislich gegen Krebs – trotzdem ließ die Bundesregierung die Nachholaktion im Sommer auslaufen.
Es kann nicht sein, dass junge Menschen aufgrund von zu hohen Kosten essenzielle Gesundheitsleistungen nicht in Anspruch nehmen können.
Krebsvorsorge darf keine Frage des Geldes sein. Die vom Bund finanzierte kostenlose Nachholaktion der HPV-Impfung für alle bis 30 ist mit Juni 2026 ausgelaufen. Seitdem zahlen alle über dem 21. Lebensjahr wieder mehr als 600 Euro für den Impfschutz. Das Nationale Impfgremium empfiehlt die HPV-Impfung bis zum vollendeten 30. Lebensjahr. Viktoria Kudrna aus dem ÖH-Vorsitzteam kritisiert das scharf: “
Es kann nicht sein, dass junge Menschen aufgrund von zu hohen Kosten essenzielle Gesundheitsleistungen nicht in Anspruch nehmen können."
In der Vergangenheit hat die ÖH mit zahlreichen kostenlosen Impfaktionen an Hochschulen bewiesen, dass das Angebot angenommen wird, wenn der Zugang so leicht wie möglich gemacht wird. "
Junge Menschen wollen sich gegen Krebs schützen. Wir sehen die Bundesregierung in der Pflicht, finanzielle Hürden aus dem Weg zu räumen", so Selina Wienerroither aus dem ÖH-Vorsitz.
Durchimpfungsrate weiterhin niedrig
Trotz Nachholaktion ist die Durchimpfungsrate bei jungen Menschen zwischen 21 und 30 weiterhin niedrig. Die ÖH fordert neben der Wiedereinführung des kostenlosen Angebots auch einen dauerhaften Ausbau der Informations- und Aufklärungsangebote.
Darüber hinaus braucht es mehrsprachige und zielgruppenorientierte Angebote in Schulen, in der Jugendarbeit, bei Ärzt_innen und über Social Media, um eine wirksame Prävention sicherzustellen. Junge Menschen müssten dort abgeholt werden, wo sie stehen. "
Wir rufen die Regierung auf, Geld für die Gesundheitsversorgung in die Hand zu nehmen und die HPV-Impfung für alle bis 30 in das kostenlose Impfprogramm zu übernehmen", so Umut Ovat aus dem ÖH-Vorsitz abschließend.
Rückfragen & Kontakt
Felix Gosch
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft
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