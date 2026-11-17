Wien (OTS) -

„Seit Jahren hören Familien, dass sich bei der Kinderbetreuung etwas ändern wird. Während politisch geredet wird, fehlen weiterhin Plätze und passende Öffnungszeiten. Die Leidtragenden sind Eltern und Kinder – sowie Elementarpädagog:innen, die unter enormer Belastung arbeiten“, sagt Barbara Neßler, Familiensprecherin der Grünen, zur heutigen Forderung von Sozialpartnern und Industriellenvereinigung nach einem flächendeckenden Ausbau.

„Am Geld kann es nicht scheitern: Unsere parlamentarische Anfrage zeigt, dass jährlich rund 70 Millionen Euro an Bundesmitteln von den zuständigen Bundesländern nicht abgerufen werden. Dieses Geld liegt am Tisch und kommt trotzdem nicht dort an, wo es gebraucht wird – weder bei Familien und Kindern für neue Plätze noch für bessere Bedingungen der Pädagog:innen“, kritisiert Neßler.

In vielen Orten gelte noch immer das Motto: „Die Mama wird’s schon richten.“ Damit müsse endlich Schluss sein. „Familien brauchen verlässliche Betreuung, die nicht zu Mittag endet. Und Elementarpädagog:innen verdienen kleinere Gruppen, mehr Personal und eine bessere Bezahlung. Gute frühe Bildung gelingt nur, wenn auch die Menschen, die sie leisten, gute Arbeitsbedingungen haben“, betont Neßler.

Die Grünen fordern:

einen einheitlichen Qualitätsrahmen für Krippen und Kindergärten

kleinere Gruppen, bessere Personal-Kind-Schlüssel und faire Bezahlung für Elementarpädagog:innen

eine verlässliche Finanzierung, die Gemeinden entlastet und Bundesmittel direkt dorthin bringt, wo sie gebraucht werden

„Elementare Bildung darf keine Frage der Postleitzahl sein. Die Reformpartnerschaft bietet die Gelegenheit, die Finanzierung endlich auf solide Beine zu stellen. Jetzt braucht es einen politischen Turbo – damit Familien und Elementarpädagog:innen nicht länger im Stich gelassen werden“, so Neßler.