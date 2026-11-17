Wien, Österreich (OTS) -

Welt-COPD-Tag 2026: Anlass und Ziel

Der Welt-COPD-Tag findet 2026 am 18. November statt und wird von der Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) gemeinsam mit Gesundheitsfachkräften und Patient*innenorganisationen weltweit organisiert. Ziel ist es, das Bewusstsein für COPD zu stärken, Wissen über die Erkrankung zu verbreiten und Möglichkeiten zur Verringerung der weltweiten Krankheitslast aufzuzeigen. Das diesjährige Motto „Early Diagnosis and Management for a Better Life“ unterstreicht insbesondere die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und eines angemessenen Krankheitsmanagements. COPD ist eine häufige, vermeidbare und behandelbare Erkrankung, wird jedoch vielfach erst spät oder gar nicht erkannt.

COPD in Österreich: hohe Krankheitslast und erhebliche Dunkelziffer

COPD gehört auch in Österreich zu den bedeutenden chronischen Atemwegserkrankungen. Die genaue Zahl der Betroffenen ist aufgrund einer erheblichen Dunkelziffer schwer zu bestimmen. Internationale populationsbasierte Daten zeigen bei Menschen ab 40 Jahren eine COPD-Prävalenz von rund 11,8 % bei Männern und 8,5 % bei Frauen. Auf die österreichische Bevölkerung übertragen entspricht dies rund 520.000 Betroffenen. Außerdem zeigt sich eine erhebliche Belastung der stationären Versorgung. Im Jahr 2024 wurden 17.675 COPD-bedingte Spitalsaufenthalte mit insgesamt rund 175.000 Belagstagen verzeichnet. Ein COPD-bedingter Spitalsaufenthalt dauerte durchschnittlich rund 10 Tage und damit deutlich länger als der Durchschnitt über sämtliche Erkrankungen hinweg. Die daraus abgeleiteten jährlichen Hospitalisierungskosten beliefen sich auf rund 246 Mio. Euro.

Gleichzeitig wird COPD häufig nicht oder erst spät diagnostiziert. Dies ist besonders relevant, da die Erkrankung typischerweise mit chronischen Atemwegsbeschwerden wie Atemnot, Husten und Auswurf sowie einer anhaltenden Atemwegsobstruktion einhergeht. Die frühzeitige Abklärung entsprechender Beschwerden und der Einsatz der Spirometrie spielen daher eine zentrale Rolle für eine rechtzeitige Diagnose.

COPD belastet Arbeitswelt und Volkswirtschaft

Die Auswirkungen von COPD reichen über die medizinische Versorgung hinaus. Für das Jahr 2024 wurden rund 1,3 Mio. COPD-bedingte Krankenstandstage berechnet, was etwa 2,3 % der gesamten Krankenstandsdauer in Österreich entspricht. Die damit verbundenen Kosten für Entgeltfortzahlung und Krankengeld wurden auf rund 134 Mio. Euro geschätzt. Zusätzlich führten COPD-bedingte Krankenstände zu einem geschätzten jährlichen Wertschöpfungsverlust von rund 157 Mio. Euro.

Hinzu kommen langfristige Auswirkungen schwerer Krankheitsverläufe. Die gesundheitsökonomische Analyse weist jährlich 292 COPD-bedingte Neuzugänge in die Berufsunfähigkeits- beziehungsweise Invaliditätspension aus. Die damit verbundenen Pensionszahlungen werden auf rund 6,3 Mio. Euro pro Jahr beziffert.

COPD beeinträchtigt Lebensqualität und Lebenserwartung

Neben den direkten und indirekten Kosten ist COPD mit einer erheblichen individuellen Krankheitslast verbunden. Atemnot und eingeschränkte körperliche Belastbarkeit können Alltag und Lebensqualität der Betroffenen wesentlich beeinträchtigen. Für Österreich wird die COPD-bedingte Krankheitslast auf rund 76.390verlorene gesunde Lebensjahre (DALYs) geschätzt.

Auch die Mortalität verdeutlicht die Bedeutung der Erkrankung: Im Jahr 2024 verstarben in Österreich rund 2.700 Menschen an COPD.

Rauchen als zentraler Risikofaktor für COPD

Tabakkonsum ist ein zentraler Risikofaktor für COPD. Raucher*innen weisen häufiger respiratorische Symptome und Lungenfunktionsstörungen, einen stärkeren jährlichen Rückgang der Lungenfunktion sowie eine höhere COPD-Mortalität auf als Nichtraucher*innen. Auch Passivrauchen und andere Formen der Tabakexposition können das COPD-Risiko erhöhen.

Für Österreich ist dieser Zusammenhang besonders relevant: Laut Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) rauchen derzeit rund 20 bis 21% der Bevölkerung ab 15 Jahren täglich. Obwohl der Konsum klassischer Tabakerzeugnisse insgesamt zurückgeht, liegt Österreich beim Anteil der täglich Rauchenden im europäischen Vergleich weiterhin über dem Durchschnitt. Gleichzeitig haben sich die Rauchgewohnheiten von Männern und Frauen über die vergangenen Jahrzehnte zunehmend angeglichen.

Insgesamt werden in Österreich jährlich rund 8.500 Todesfälle beziehungsweise etwa 10 % aller Todesfälle dem Tabakrauchen einschließlich Passivrauchen zugeschrieben. Rund 60 % der täglich Rauchenden möchten mit dem Rauchen aufhören oder ihren Konsum zumindest reduzieren. Vor dem Hintergrund des engen Zusammenhangs zwischen Tabakkonsum und COPD unterstreichen diese Daten die Bedeutung von Tabakprävention und Rauchentwöhnung als zentrale Ansatzpunkte zur Verringerung der COPD-Krankheitslast.

COPD und Geschlecht: Unterschiede in Symptomatik und Diagnostik

Auch geschlechtsspezifische Unterschiede spielen bei COPD eine wichtige Rolle. Studien zeigen, dass Frauen mit respiratorischen Beschwerden längere diagnostische Verzögerungen erfahren können und COPD bei ihnen trotz vergleichbarer Symptomatik seltener als erste Diagnose in Betracht gezogen wird. Selbst bei objektiv nachgewiesener Atemwegsobstruktion erhalten Frauen teilweise seltener eine COPD-Diagnose als Männer. Zudem weisen Untersuchungen darauf hin, dass bei Frauen seltener Spirometrien durchgeführt und fachärztliche Abklärungen veranlasst werden können.

Gleichzeitig berichten Frauen mit COPD beziehungsweise respiratorischen Erkrankungen teilweise über stärkere Atemnot und eine höhere Symptombelastung, auch bei vergleichbarer relativer Einschränkung der Lungenfunktion. Diese Unterschiede unterstreichen die Bedeutung einer geschlechtersensiblen Beurteilung respiratorischer Beschwerden sowie einer frühzeitigen objektiven Lungenfunktionsdiagnostik.

Frühe Diagnose und wirksame Versorgung als Schlüssel

Die Daten zeigen, dass COPD in Österreich nicht nur eine erhebliche gesundheitliche, sondern auch eine relevante gesellschaftliche und wirtschaftliche Belastung darstellt. Insbesondere Exazerbationen und schwere Krankheitsverläufe tragen wesentlich zum Versorgungsbedarf bei.

Anlässlich des Welt-COPD-Tages 2026 wird daher deutlich: Eine nachhaltige Verbesserung der COPD-Versorgung erfordert ein stärkeres Bewusstsein für frühe Symptome, eine zeitgerechte Diagnostik, konsequente Prävention einschließlich Rauchentwöhnung sowie eine individuell ausgerichtete und wirksame Therapie. Für geeignete Patient*innen mit eosinophilem Phänotyp können moderne Biologika das therapeutische Spektrum erweitern und dazu beitragen, Exazerbationen sowie die Krankheitslast weiter zu reduzieren. Ziel muss sein, die Belastung für Betroffene zu verringern und gleichzeitig die Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen langfristig zu reduzieren.

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NP-AT-MPL-PRSR-260002, 11/2026