Wien (OTS) -

Anlässlich des heutigen Kinderbildungsgipfels in der Wiener Hofburg fordern die SPÖ-Abgeordneten Silvia Kumpan-Takacs, Bernhard Herzog und Sabine Schatz einen Rechtsanspruch auf einen kostenlosen, ganztägigen und ganzjährigen Kindergartenplatz. „Jedes Kind in Österreich soll einen Rechtsanspruch auf einen kostenlosen, ganztägigen und ganzjährigen Kindergartenplatz haben. Das ist eine zentrale Voraussetzung für gleiche Bildungschancen, echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mehr Gleichstellung“, betont SPÖ-Elementarpädagogiksprecherin Silvia Kumpan-Takacs. ****

Der Gipfel zeige, dass die Bedeutung der frühen Bildung mittlerweile auch von Wirtschaft und Sozialpartnern anerkannt werde. „Wenn Kinder gut betreut und gefördert werden, profitieren alle. Eltern können berufstätig sein, Frauen erhalten bessere Chancen am Arbeitsmarkt und ihre Kompetenzen stehen auch den Betrieben zur Verfügung“, unterstreicht SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz. Dafür brauche es nicht nur ausreichend Betreuungsplätze, sondern auch kleinere Gruppen und bessere Rahmenbedingungen für die Beschäftigten in der Elementarpädagogik.

„Im Regierungsprogramm haben wir uns auf ein zweites verpflichtendes Gratis-Kindergartenjahr verständigt. Das ist ein wichtiger Schritt. Unser Ziel muss aber sein, dass alle Kinder in Österreich einen kostenlosen Kindergartenplatz bekommen“, sagt SPÖ-Familiensprecher Bernhard Herzog. Dafür gelte es, von den Besten zu lernen. Burgenland, Kärnten und Wien seien mit ihren beitragsfreien Kindergärten Vorbild für ganz Österreich. Außerdem brauche es Öffnungszeiten, die mit einer Vollzeitbeschäftigung der Eltern vereinbar sind. Gute Kinderbildung sei eine Investition in die Zukunft unseres Landes und schaffe gleiche Chancen für alle Kinder, so Herzog abschließend. (Schluss) eg/lw