Wien (OTS) -

“Das Vereinsleben macht den sozialen Zusammenhalt in unseren Gemeinden aus”, betonte ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger beim zweiten Block “Soziales & Sport” der Ehrenamtsenquete im Nationalratssaal, zu der der ÖVP-Parlamentsklub geladen hatte. Ob Feuerwehr, Musikverein, Sport oder Kultur – ohne freiwilliges Engagement wären viele Gemeinden weniger lebendig. Besonders wichtig ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig für Vereine zu begeistern, wo sie Gemeinschaft, Verantwortung und Zusammenhalt erleben. Auch im Sport werden neben Bewegung und Gesundheitsvorsorge Werte wie Fairness, Verlässlichkeit und gegenseitige Rücksichtnahme vermittelt. “Ich möchte allen Danke sagen, die unser Leben lebenswert machen, vor allem in unseren Gemeinden”, so Wöginger.

Große Bedeutung hat das Ehrenamt auch im Sozial- und Pflegebereich. Angesichts der demografischen Entwicklung und von mehr als 500.000 Pflegegeldbezieherinnen und -beziehern sind Unterstützung und Zusammenhalt wichtiger denn je. Besonders hob Wöginger die Nachbarschaftshilfe hervor: Einkäufe erledigen, Schnee räumen oder Menschen im Alltag unterstützen – oft sind es kleine Gesten, die Großes bewirken und der Einsamkeit entgegenwirken. Gleichzeitig braucht es gute Rahmenbedingungen für ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. Der Sozialsprecher verwies auf die im Budget 2027/28 vorgesehenen zusätzlichen 100 Millionen Euro pro Jahr für mobile Pflege und Betreuung. “Ohne das Zusammenspiel von Familien, Ehrenamtlichen und professionellen Pflege- und Betreuungskräften würde unserem Land ein großes Stück soziale Wärme fehlen.”



Bauer: Ehrenamt ist Schule für gesellschaftlichen Zusammenhalt

Auch Bundesministerin Claudia Bauer unterstrich die besondere Bedeutung des freiwilligen Engagements für Österreich. “Das Ehrenamt ist eine der wichtigsten Schulen für gesellschaftlichen Zusammenhalt”, betonte Bauer. “Gerade junge Menschen lernen in Vereinen, Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und füreinander einzustehen. Ehrenamtliches Engagement schafft Begegnungen zwischen Generationen, fördert Integration und gesellschaftliche Teilhabe und vermittelt wichtige Werte. Besonders in den ländlichen Regionen sind Vereine unverzichtbar, um Traditionen lebendig zu halten und Gemeinschaft zu stärken.”

“Ehrenamt hält unsere Gemeinden lebendig, unsere Traditionen aufrecht und unsere Gesellschaft zusammen”, so Bauer. Freiwilliges Engagement gibt jungen Menschen Wurzeln und stärkt ihre Verbundenheit mit der Heimat. Hinter dem vielfältigen Vereinsleben stehen Menschen, die oft über Jahrzehnte Zeit, Energie und Herzblut investieren, dankte Bauer allen Ehrenamtlichen, die Verantwortung übernehmen, andere motivieren und mit ihrem Einsatz einen unverzichtbaren Beitrag für Österreich leisten. (Schluss)