Wien (OTS) -

“Über seine Verpflichtung etwas hinaus zu tun – das zeichnet das Ehrenamt aus.” Mit diesen Worten unterstrich ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl bei der Eröffnung der Ehrenamtsenquete im Nationalratssaal, zu der der ÖVP-Parlamentsklub geladen hatte, die Bedeutung des freiwilligen Engagements für Österreich. Über 200 Menschen folgten der Einladung. “Ehrenamtliche sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft und prägen das Zusammenleben in den Gemeinden und Regionen entscheidend.” Gödl dankte insbesondere ÖVP-Ehrenamtssprecher Klaus Lindinger für die Organisation der Enquete sowie allen, die sich tagtäglich in den Dörfern, Gemeinden und Städten engagieren. “Die Veranstaltung im Parlament bietet Gelegenheit, freiwillige Leistungen sichtbar zu machen, Erfahrungen auszutauschen und über notwendige Verbesserungen zu diskutieren.”

“Das Ehrenamt ist eine ganz große Kraft, die in unserem Land zu Hause ist. Es stärkt unsere Gesellschaft und unsere Gemeinden”, betonte Gödl. Als langjähriger Bürgermeister einer kleinen Gemeinde wisse er, wie wichtig freiwilliges Engagement für ein lebendiges Gemeindeleben sei. Viele Aktivitäten und Angebote wären ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen nicht möglich. Auch persönlich ist er seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv.

“Die ehrenamtlich Tätigen sind dabei wichtig für eine starke Gesellschaft”, so Gödl. Zum Abschluss erinnerte der ÖVP-Klubobmann an ein afrikanisches Sprichwort: “Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.” Diese Aussage bringe auf den Punkt, was freiwilliges Engagement ausmache: “Viele einzelne Beiträge können gemeinsam Großes bewirken.”

Nach der Begrüßung ging ÖVP-Ehrenamtssprecher Klaus Lindinger im ersten Themenblock speziell auf die Einsatzorganisationen ein: “Wenn es mitten in der Nacht Alarm gibt, braucht es Menschen, die sofort aufstehen und anderen in Not helfen. Dieses freiwillige Engagement ist unbezahlbar und bildet das Rückgrat unserer Sicherheit und unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts”, betonte Lindinger. Der Mandatar, selbst aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Zusammenhalt, gute Ausbildung und gegenseitiges Vertrauen im Einsatz sind. Mehr als 357.000 Menschen engagieren sich bei Österreichs Feuerwehren, über 37.000 Freiwillige leisten Rettungsdienst beim Roten Kreuz und mehr als 13.000 Ehrenamtliche stehen bei der Bergrettung bereit. “Hinter jeder dieser Zahlen stehen Menschen, die ihre Freizeit für die Sicherheit anderer einsetzen. Ihnen sowie ihren Familien und Arbeitgebern gebührt unser großer Dank und unsere Anerkennung”, so Lindinger.

Gleichzeitig gelte es, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. “Wer freiwillig hilft, muss sich auf unsere Unterstützung verlassen können. Dazu gehören gute Ausbildung, zeitgemäße Ausrüstung und möglichst wenig Bürokratie”, unterstrich der ÖVP-Abgeordnete und verwies auf die direkte NoVA-Befreiung für Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge ab 1. Jänner 2027, die morgen im Nationalrat beschlossen werden soll. Damit entfällt künftig das aufwendige Vorstrecken und Rückfordern der Abgabe. (Fortsetzung)