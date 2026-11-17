Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Basic bestätigte, dass die WK Kärnten den Seendialog für die Kärntner Wirtschaft grundsätzlich für sinn- und wertvoll halte. „Wir freuen uns, dass die Ergebnisse heute einmal mehr zeigen, wie wichtig der Wörthersee als Wirtschafts-, Tourismus- und Freizeitstandort für Kärnten ist. 91 Prozent der Befragten bestätigen seine große Bedeutung für Wirtschaft und Arbeitsplätze, 79 Prozent schätzen das vielfältige Freizeit- und Tourismusangebot.“ Auch der Wassersport sei ein wesentlicher Teil dieser Erfolgsgeschichte: 43 Prozent würden die Wassersportmöglichkeiten und 35 Prozent die Nutzung von Motor- und Elektrobooten ausdrücklich positiv hervorheben.

Schärfere Kontrolle des Bootsverkehrs

Besonders viel Verständnis hat Basic für die Forderung, bestehende Bootsregeln besser zu kontrollieren: „Stärkere Kontrollen könnten Konflikte am See zweifelsohne entschärfen. Dafür sprechen sich 81 Prozent der Befragten aus. Sogar unter den Bootsnutzern gibt es laut Projektbericht eine klare Mehrheit für eine bessere Durchsetzung der Regeln.“

Einschränkungen kritisch gesehen

Die Befragung zeige aber auch, dass mögliche Einschränkungen wirtschaftlich kritisch gesehen würden. 45 Prozent erwarten negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsplätze, 43 Prozent auf Gastronomie und Hotellerie. Basic: „Diese Bedenken müssen ernst genommen werden. Pauschale Verbote und zusätzliche Einschränkungen würden nicht nur einzelne Wassersportler treffen, sondern eine gesamte Wertschöpfungskette – vom Bootsverleih über Handel und Dienstleistungen bis hin zu Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungen.“

Vielfalt der Zukunftsperspektiven bewahren

Der Wörthersee lebe von seiner einzigartigen Mischung aus Natur, Wassersport, Veranstaltungen, Tourismus und Lebensfreude. Genau diese Vielfalt mache ihn international attraktiv und schafft Wertschöpfung, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Perspektiven für die gesamte Region. Besonders für junge Unternehmerinnen und Unternehmer seien diese Angebote eine wichtige Grundlage, um innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln und in den Standort zu investieren. Basic: „Unser Ziel ist ein geschützter, aber weiterhin lebendiger Wörthersee, der auch künftig für Wassersport, Tourismus, Veranstaltungen und unternehmerische Entwicklung steht. Denn wer den Wörthersee als Wirtschaftsstandort stärkt, sichert nicht nur Arbeitsplätze und Wertschöpfung, sondern schafft auch Zukunftsperspektiven für junge Menschen in Kärnten.“