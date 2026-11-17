Wien (OTS) -

Christoph Mammerler (50) ist seit September neuer Head of Business Information Commercial für die CEE-Region bei Coface. Mammerler verantwortet das Mid-Market-Segment in zwölf Ländern und übernimmt die Aufgabe, die Markenbekanntheit des Wirtschaftsauskunftsangebots von Coface in diesen Märkten zu stärken. "Die Ökonomien und damit die Unternehmen sind aktuell einer Vielzahl von Veränderungen ausgesetzt. Relevante Informationen über Märkte, Branchen und Zahlungserfahrungen sind für Manager und Unternehmer entscheidend. Unser Business Information-Portfolio setzt genau da an. Dieses Angebot sichtbar zu machen, eine Harmonisierung der Vertriebsstrategie zu erreichen, die gleichzeitig auf die Besonderheiten der jeweiligen Märkte eingeht, ist die große Herausforderung in dieser Position“ , sagt der erfahrene Manager Mammerler.

Christoph Mammerler wurde 1976 in Wien geboren, ist in Tirol, dem Weinviertel und in Wien aufgewachsen, absolvierte nach der HAK-Matura das Jus-Studium an der Universität Wien und startete nach dem Gerichtsjahr seine Karriere in der Wirtschaft. Mammerler studierte erfolgreich an der Donau-Universität Krems und der University of British Columbia und hält einen MBA und einen Master of Finance. Er bringt über 20 Jahre im Bereich Business Information mit und hatte in seiner vielseitigen Karriere bereits mehrere internationale Rollen. Bei CRIF hat er das Lösungsgeschäft im B2C und B2B Bereich im DACH-Raum aufgebaut und zuletzt strukturierte er bei der Creditreform den Vertrieb neu. Mammerler hat Basketball in der österreichischen Bundesliga und Eishockey in der Landesliga gespielt. Er lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Pressbaum bei Wien.

COFACE: FOR TRADE

Coface zählt seit 80 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, sich in einem unsicheren und volatilen Umfeld zurechtzufinden und zu wachsen. Unabhängig von Größe, Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso, Absicherung von Projektgeschäften. Tag für Tag setzen wir unser einzigartiges Know-how und Spitzentechnologie ein, um den Handel zu unterstützen – sowohl im Inland als auch auf Exportmärkten. Im Jahr 2025 beschäftigte Coface ~5.511 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von ~1,84 Milliarden Euro.