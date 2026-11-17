Wien (OTS) -

79 Prozent der Befragten nehmen mehr Rechtsstreitigkeiten wahr als vor zehn Jahren.

Angst vor Kosten und psychischer Belastung – jede:r Zweite (47 %) fürchtet sich vor einem Rechtsstreit.

Lieber verhandeln als verklagen: 83 Prozent bevorzugen eine Lösung außerhalb des Gerichtssaals.

KI als Rechtsberatung? 42 Prozent der KI-Nutzer:innen informieren sich bereits über rechtliche Themen.

Verkehrsunfälle, Verträge und Job: Hier kommt es besonders häufig zu Rechtsstreitigkeiten.

Sieben von zehn Haushalten sind rechtsschutzversichert, das Wissen der Österreicher:innen darüber ist aber lückenhaft.

Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge. Denn wer seine Ansprüche vor Gericht durchsetzen möchte, muss sich das Verfahren auch leisten können. Für 87 Prozent der Österreicher:innen ist eine Klage deshalb eine Frage der finanziellen Möglichkeiten. Die repräsentative »Helvetia-Rechtsschutzstudie« des Marktforschungsinstituts IPSOS zeigt, dass die Bevölkerung eine Zunahme rechtlicher Auseinandersetzungen wahrnimmt. 79 Prozent sind überzeugt, dass es heute mehr Rechtsstreitigkeiten gibt als noch vor zehn Jahren. Fast jede:r Zweite (47 %) war bereits in einen Rechtsstreit verwickelt.

» Recht zu haben, darf nicht davon abhängen, wie viel Geld man am Konto hat. Die Studie zeigt, dass viele Menschen vor allem das finanzielle Risiko eines Rechtsstreits fürchten. Wer seine Ansprüche durchsetzen möchte, braucht frühzeitig eine fundierte rechtliche Einschätzung und Klarheit über mögliche Kosten. Genau diese Sicherheit bietet ein guter Rechtsschutz«, erklärt Andreas Gruber, Vorstand Schaden-Unfall bei Helvetia Österreich.

Was kostet ein Rechtsstreit und ab wann würden Österreicher:innen klagen?

Für 82 Prozent der Befragten ist der finanzielle Aufwand die größte Herausforderung. Dahinter folgen die psychische Belastung (69 %), die Angst, den Prozess zu verlieren, sowie der Zeitaufwand (jeweils 68 %). Ein Rechtsstreit kostet nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld.

Auch die Höhe des Streitwerts entscheidet darüber, ob Menschen überhaupt vor Gericht ziehen würden. Für einen Streitwert unter 1.000 Euro erklärt sich ein Viertel (25 %) bereit, mehr als ein Drittel (36 %) würde ab 1.000 Euro rechtliche Schritte einleiten, jede:r Vierte (25 %) jedoch erst ab 5.000 Euro.

Wer hat in Österreich besonders Angst vor einem Rechtsstreit?

»Fast die Hälfte, also 47 Prozent der Bevölkerung, hat Angst davor, selbst klagen zu müssen oder verklagt zu werden. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede: Frauen fürchten einen Rechtsstreit mit 55 Prozent wesentlich häufiger als Männer mit 39 Prozent«, fasst Studienautor Alexander Zeh von IPSOS die Ergebnisse zusammen.

Besonders groß ist die Sorge bei den 16- bis 29-Jährigen mit 62 Prozent, während sie bei den 60- bis 69-Jährigen mit 37 Prozent deutlich geringer ausfällt.

Worüber streiten Österreicher:innen am häufigsten?

Aus Sicht der Befragten stehen Familienangelegenheiten wie Erbschaften oder Unterhaltszahlungen an erster Stelle (33 %), gefolgt von Nachbarschaftsstreitigkeiten (22 %). Unter jenen, die bereits als Kläger:innen an einem Rechtsstreit beteiligt waren, nennen 29 Prozent Verkehrsunfälle als Streitgegenstand. Danach folgen Vertragsstreitigkeiten (21 %) und Konflikte mit Arbeitgeber:innen (19 %).

»Im Rechtsschutz verzeichnen wir an erster Stelle Vertragsstreitigkeiten, gefolgt von Schadenersatz- und Strafangelegenheiten. Danach kommen Kfz-Angelegenheiten sowie Streitigkeiten rund um Grundstückseigentum und Mietrecht. Es sind die oft unspektakulären Bereiche, die Rechtsschutz erfordern«, interpretiert Andreas Gruber die Zahlen seitens der Versicherung.

Die größte Angst haben die Österreicher:innen jedoch vor Auseinandersetzungen mit Behörden (44 %) wie zum Beispiel im Gewerbe- und Baurecht, gefolgt von Familienstreitigkeiten (41 %) und Konflikten nach Verkehrsunfällen (34 %). Gerade weil diese Auseinandersetzungen persönlich und emotional belastend sind, wollen viele sie direkt klären, statt sie im Gerichtssaal auszutragen: 83 Prozent bevorzugen eine Lösung außerhalb des Gerichts.

Wie nutzen Österreicher:innen KI bei Rechtsfragen?

Ob Mietvertrag, Erbschaft oder arbeitsrechtliche Fragen: Künstliche Intelligenz wird zunehmend auch für kostenlose rechtliche Informationen genutzt. 42 Prozent aller KI-Nutzer:innen haben sich bereits mithilfe von ChatGPT und Co. über rechtliche Themen oder Rechtsschutzversicherungen informiert. Besonders verbreitet ist diese Nutzung bei den 16- bis 29-Jährigen mit 56 Prozent.

Wer KI bereits für Rechtsfragen eingesetzt hat, ist überwiegend zufrieden. Rund zwei Drittel (66 %) fühlen sich dadurch gut informiert. Doch wenn es um Vertrauen geht, werden juristische Expertinnen deutlich höher geschätzt: 73 Prozent der KI-Nutzer:innen vertrauen einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin eher als der künstlichen Intelligenz. Nur 23 Prozent schenken den unterschiedlichen KI-Programmen vergleichbares Vertrauen.

»KI wird Rechtsanwält:innen nicht ersetzen. Sie unterstützt diese, doch ihr leichter Zugang für rechtliche Laien führt auch zu falschen Ergebnissen, Eingaben mit falschen Rechtsgrundlagen und nur vermeintlicher Expertise. Das bekommen auch die Gerichte und Behörden zu spüren, die einer zunehmenden Flut unkontrollierter KI-Schriftsätze unvertretener Personen ausgesetzt sind. Was im konkreten Fall rechtlich wirklich gilt, kann nur der rechtlich ausgebildete Mensch verlässlich beurteilen: Wir Rechtsanwält:innen sind unabhängig, verschwiegen, vermitteln und vertreten professionell. Damit gewährleisten wir echten Rechtsschutz«, sagt Peter Csoklich, Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien.

Rechtsschutzversicherung weit verbreitet – Wissen lückenhaft

Die Bedeutung finanzieller Absicherung zeigt sich auch beim Versicherungsschutz. 71 Prozent der Befragten geben an, dass ihr Haushalt über eine Rechtsschutzversicherung verfügt. Die Studie zeigt aber auch Wissenslücken. Vier von zehn Österreicher:innen (42 %) kennen den Unterschied zwischen einer Rechtsschutz- und einer Haftpflichtversicherung nicht ausreichend. Bei Frauen ist es jede Zweite (50 %), bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 55 Prozent. Vereinfacht lässt sich der Unterschied mit Schild und Schwert erklären: Während die Haftpflichtversicherung wie ein Schutzschild berechtigte Schadenersatzansprüche Dritter abdeckt und unberechtigte abwehrt, hilft die Rechtsschutzversicherung wie ein Schwert dabei, eigene rechtliche Ansprüche durchzusetzen und rechtliche Interessen wahrzunehmen.

»Rechtliche Konflikte treffen Menschen häufig unvorbereitet, etwa nach einem Unfall oder bei einem Vertragsstreit. Umso wichtiger ist es, frühzeitig zu wissen, welche Absicherung im Ernstfall hilft, damit die Kosten nicht darüber entscheiden, ob man sein Recht durchsetzen kann«, so Gruber abschließend.

Zur Studie:

Auftraggeber: Helvetia Versicherungen AG

Marktforschungsinstitut: IPSOS

Zielgruppe: Österreichische Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren

Methode: Quantitative Online-CAWI-Befragung (Computer Assisted Online Interviews)

Stichprobengröße: n = 1.000

Feldzeit: 24. August bis 10. September 2026

Alle Informationen sowie die detaillierten Studienergebnisse sind auf der Helvetia-Website.