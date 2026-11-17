Klagenfurt (OTS) -

„Wer krank ist, soll sich auskurieren können. Dafür haben wir eine soziale Absicherung, die diesen Namen verdient. Wer aber bewusst einen Krankenstand vortäuscht, betrügt seine Kolleginnen und Kollegen und schädigt den eigenen Betrieb. Denn irgendwer muss die Schicht übernehmen oder den Auftrag fertig machen“, sagt Mandl.

Krank auf Pfusch

In den vergangenen Monaten sind zahlreiche Meldungen von Mitgliedsbetrieben eingegangen, wonach es bei Krankschreibungen von MitarbeiterInnen oft nicht mit rechten Dingen zugehen soll. Ein Kärntner Dachdeckerbetrieb berichtet von einem Mitarbeiter, der wegen starker Rückenschmerzen krankgemeldet war und in der gleichen Zeit wiederholt bei Dacharbeiten beobachtet worden sein soll. In weiteren Fällen wundern sich Gastronomiebetriebe, dass krankgemeldete Mitarbeiter trotz ärztlich angeordneter Bettruhe und eines Ausgehverbots in Kaffeehäusern oder bei der Arbeit auf Events angetroffen worden seien. „Bei einem konkreten Verdacht muss die Gesundheitskasse rasch prüfen können, ob jemand arbeitsunfähig ist und ob ärztliche Anordnungen eingehalten werden. Gerade bei kurzen Krankenständen kann es dafür auf einen einzigen Tag ankommen“, sagt Mandl.

Sozialmissbrauch boomt

Er fordert einen direkten Meldeweg für Betriebe, rasche medizinische Prüfungen und eine zeitnahe Rückmeldung darüber, ob eine Prüfung stattgefunden hat. Auch beim Verdacht auf erschlichene Sozialleistungen fordert Mandl konsequentere Kontrollen. Laut Bundeskriminalamt wurden in Kärnten 2025 insgesamt 282 Anzeigen wegen Sozialleistungsbetrugs erstattet. Im Jahr davor waren es 133. „Für Betriebe sind Kontrollen Alltag. Den gleichen Maßstab erwarte ich dort, wo es konkrete Hinweise auf erschlichene Sozialleistungen gibt. Wer sich Leistungen erschleicht, muss sie zurückzahlen und mit Konsequenzen rechnen. Das sind wir allen schuldig, die das System mittragen und sich darauf verlassen“, so Mandl.