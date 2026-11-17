Wien (OTS) -

Als „unzureichend, am Kern der Probleme vorbei und eine Nullnummer“ bewertete heute der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses, NAbg. Mag. Gerhard Kaniak, die neuerlich bekannt gewordenen Details zur geplanten Gesundheitsreform. Die Pläne von SPÖ-Ministerin Schumann würden die dringenden Versorgungslücken, insbesondere im ländlichen Raum, nicht schließen, sondern könnten bestehende Probleme sogar noch verschärfen.

„Hier wird an der falschen Stelle angesetzt. Teilkassenverträge sind ein wichtiges Instrument, aber sie müssen primär den Wahlärzten angeboten werden, um sie für das Kassensystem zu gewinnen und die Versorgungslücken zu schließen. Nicht zu vergessen ist dabei, dass Wahlärzte ja bereits über bestehende Ordinationen verfügen, die den Versicherten von heute auf morgen zur Verfügung stünden. Der von SPÖ-Ministerin Schumann verfolgte Ansatz zeugt jedoch von völliger Ahnungslosigkeit hinsichtlich der Funktionsweise des österreichischen Gesundheitssystems, füllt keine einzige offene Kassenstelle und schafft keine einzige neue Facharztstelle“, so Kaniak.

Kritisch sieht Kaniak auch die Pläne für die neuen Versorgungszentren, die nun „allgemeine Gesundheitskliniken“ genannt werden sollen. Wenn diese, wie kolportiert, hauptsächlich in bestehenden Spitalsambulanzen eingerichtet würden und sich lediglich das Türschild ändere, hätte dies kaum einen positiven Effekt für die Patienten. „Wenn neue Zentren vor allem in bestehenden Spitalsambulanzen eingerichtet werden, ist das keine Stärkung der wohnortnahen Versorgung, sondern eine Mogelpackung. Für die Menschen am Land ändert sich dadurch nichts zum Besseren, im Gegenteil: Die Wege bleiben lang und die Versorgung wird weiter zentralisiert, anstatt sie in die Fläche zu bringen. Das ist eine verpasste Chance und ignoriert die von vielen Fachleuten festgestellten Bedürfnisse und Notwendigkeiten“, erklärte Kaniak.

Die Reformvorschläge würden zeigen, dass die Regierung die eigentlichen Ursachen des Kassenärztemangels und der Versorgungskrise nicht adressiere. „Anstatt die Rahmenbedingungen für Vertragsärzte zu verbessern, um hunderte offene Stellen attraktiv zu machen, vermeidet man jede strukturelle Debatte. Die Patienten brauchen keine neuen Namen für alte Strukturen, sondern einen Haus- und Facharzt in ihrer Nähe, der für sie erreichbar ist. Wer im nördlichen Weinviertel am Sonntagabend Zahnschmerzen bekommt, wird auch weiterhin unter Schmerzen nach Wien fahren müssen“, so der Gesundheitssprecher.

„Wir brauchen keine kosmetischen Korrekturen, sondern eine echte Reform, die bei den Ursachen ansetzt. Das bedeutet: Kassenverträge müssen attraktiver werden, Wahlärzte müssen unbürokratisch eingebunden werden und die Versorgung am Land muss Priorität haben. Die aktuellen Pläne der Regierung gehen in die falsche Richtung und werden die Krise im Gesundheitssystem nicht lösen. Es ist und bleibt ein Flickwerk, das ohne einen echten Systemwechsel auch weiterhin nicht funktionieren und immer teurer werden wird, ohne den Patienten zu dienen. Eine Finanzierung aus einer Hand und eine strukturelle Reorganisation von Grund auf sind dafür die Voraussetzungen, die allerdings nur eine starke FPÖ und ein Volkskanzler Herbert Kickl garantieren können“, stellte Kaniak abschließend klar.