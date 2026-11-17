Wien (OTS) -

„Ein frei erfundener Tag mit einem künstlich konstruierten Milliardenloch! Die Agenda Austria versucht erneut, mit irreführenden Zahlen unser öffentliches Pensionssystem schlechtzureden. Aber falsche Behauptungen werden auch durch ständige Wiederholung nicht wahr!“, kritisiert PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer den heutigen angeblichen „Tag der Pensionslücke“. ****

Was die behauptete Pensionslücke tatsächlich umfasst

Die von Agenda Austria behauptete „Pensionslücke“ von 34,1 Milliarden Euro ist eine irreführende Zusammenrechnung unterschiedlicher Ausgaben. Darin enthalten sind neben dem Bundeszuschuss zur gesetzlichen Pensionsversicherung auch rund 14 Milliarden Euro für Beamt:innenpensionen. In den staatlichen Pensionsbudgets finden sich darüber hinaus Leistungen wie Ausgleichszulagen, Pflegegeld und weitere sozialpolitische Verpflichtungen. Das alles pauschal als Finanzierungsloch der gesetzlichen Pensionen darzustellen, ist schlicht falsch!

Es gibt kein 34-Milliarden-Pensionsloch

Die Arbeiterkammer beziffert den eigentlichen Bundeszuschuss nach ihrer Abgrenzung auf rund 12 Milliarden Euro, das Bundesbudget weist rund 18,8 Milliarden Euro aus. Die unterschiedlichen Berechnungen haben eines gemeinsam: Sie liegen weit unter dem von Agenda Austria behaupteten 34-Milliarden-Loch!

Sachliche Pensionsdebatte statt irreführender Zahlenspiele

„Der Bundesbeitrag ist kein Loch, sondern ein gesetzlich vorgesehener Teil der Pensionsfinanzierung. Unser Pensionssystem ist stabil. Wer es langfristig sichern will, muss Beschäftigung und faire Löhne stärken, statt mit aufgeblähten Milliardenbeträgen Angst zu schüren. Die Menschen verdienen ehrliche Zahlen statt künstlich konstruierter Horrorszenarien!“, stellt Gerstorfer abschließend klar.