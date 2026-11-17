Wien (OTS) -

Gestern Abend hat der britische Premierminister Andy Burnham bei seiner Rede im Rahmen des traditionellen Lord Mayor’s Banquet in London ermutigende Worte für eine Annäherung des Vereinigten Königreichs an die Europäische Union gefunden. Dabei räumte Burnham offen ein, dass der Brexit dem Vereinigten Königreich mehr geschadet als genutzt habe, und sprach sich für einen Neustart der Beziehungen zur EU aus. Im Vorfeld des EU-UK-Gipfels am kommenden Freitag in Brüssel sieht SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder darin ein vielversprechendes Signal für eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU: „Das Blatt auf der anderen Seite des Ärmelkanals beginnt sich zu wenden. Die Annäherung an die EU bekommt im Vereinigten Königreich immer mehr politischen Rückenwind. Mit Premierminister Burnham erkennt nun auch die britische Regierung offen an, dass der Brexit eine teure Scheidung war, die den Britinnen und Briten mehr geschadet als genutzt hat. Manchmal merkt man eben erst nach dem Auszug, was man an seiner Familie hatte. Burnhams Aussagen sind jedenfalls vielversprechende Vorboten für den Gipfel am Freitag. Die Tür für unsere britischen Freund:innen war nie verschlossen und unsere Hand immer ausgestreckt. Umso mehr freuen wir uns, wenn das Vereinigte Königreich am europäischen Familientisch wieder näher heranrücken möchte. Damit würde auch dem wachsenden Wunsch nach einer Annäherung in der britischen Bevölkerung Rechnung getragen. Gerade die junge Generation will zurück nach Europa. Laut einer Umfrage sprechen sich 83 Prozent der 16- bis 24-Jährigen für einen Wiedereintritt in die EU aus. Diesem Wunsch müssen nun konkrete Verbesserungen folgen, etwa durch einen erleichterten Schul- und Studierendenaustausch. Noch sind nicht alle Wunden der Brexit-Scheidung verheilt und der Weg zurück zueinander wird kein leichter sein. Doch die EU und das Vereinigte Königreich verbindet weit mehr als uns trennt. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheit sollten wir den alten Trennungsschmerz hinter uns lassen und wieder gemeinsame Zukunftspläne schmieden. Am europäischen Familientisch wird für das Vereinigte Königreich immer ein Platz frei sein!“ **** (Schluss) bj