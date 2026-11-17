Wien (OTS) -

Just Transition ist auch Thema bei der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya. UN-Klimachef Simon Stiell machte dabei deutlich: Klimapolitik ist nur dann erfolgreich, wenn die Menschen im Mittelpunkt stehen. Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund ist das eine wichtige Botschaft. Klimaschutz wird nur dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn Beschäftigte, Regionen und Haushalte die Veränderungen mittragen und vom Wandel profitieren.

Gerechter Wandel braucht konkrete Maßnahmen

Der ÖGB fordert deshalb, die Dekarbonisierung aktiv zu gestalten: mit Investitionen in klimafreundliche Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung für Beschäftigte, einer vorausschauenden Transformationsperspektive und sozialem Ausgleich. „Wer Klimaschutz langfristig erfolgreich machen will, muss den Menschen Sicherheit geben und sie an den Veränderungen beteiligen. Ein gerechter Wandel schafft nicht nur weniger CO₂-Ausstoß, sondern auch gute Arbeit, starke Regionen und Zukunftsperspektiven. Nur so entsteht die breite Unterstützung, die für eine klimaneutrale Zukunft notwendig ist“, sagt Martin Reiter, Leiter des ÖGB-Klimabüros.

Der ÖGB fordert:

Gute und sichere Arbeitsplätze auch während der Transformation.

Aus- und Weiterbildung, damit Beschäftigte von neuen Chancen profitieren können.

Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innen auf allen Ebenen.

Soziale Sicherheit sowie eine faire Verteilung der Chancen der Transformation.

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