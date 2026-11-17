Wien (OTS) -

Das Europäische Institut für Gleichstellung (EIGE) stellt heute den jährlichen Bericht über den Fortschritt von Gleichstellung in der EU, den „Gender Quality Index“, vor. Diesjähriger Schwerpunkt ist die Elternkarenz. Elisabeth Grossmann, SPÖ-EU-Frauensprecherin und EIGE-Verbindungsabgeordnete kommentiert: „Viele junge Paare erleben ein ähnliches Phänomen – sie führen eine gleichberechtigte Beziehung, arbeiten beide in Vollzeit und kümmern sich dabei 50/50 um den Haushalt und die Organisation des gemeinsamen Lebens. Und selbst wenn die Absichten noch so gut sind, dieses Modell fortzuführen, funktioniert bei vielen nicht mehr, sobald Kinder Teil des gemeinsamen Lebens sind. In Österreich verbringen 52 Prozent der Frauen mehr als 35 Stunden pro Woche mit Kindern im Alter von 0-11 Jahren. Sie erledigen oft den Großteil der Care-Arbeit zu Hause und tragen häufig noch den gesamten ,Mental load‘, wie die Planung der Geburtstagsparty oder den Besuch bei der Kinderärztin. Dieses Problem spiegelt sich unmittelbar auf dem Konto wider: 44 Prozent der Frauen in Österreich sind Geringverdienerinnen, verglichen mit nur 28 Prozent Männern. Das zieht sich bis ins Alter und drängt viele Frauen in die Altersarmut. Auch die Pensionslücke ist in Österreich mit 35 Prozent Prozent einer der größten in der EU. Die EU-,Work-Life-Balance‘-Richtlinie soll hier Abhilfe schaffen. Mit einem echten Anreiz für Väter, sich von der Arbeit freistellen zu lassen, um ihr Kind zu betreuen und zwei Monate Elternzeit pro Elternteil mit angemessener Vergütung zu erhalten. Trotzdem bleiben Männer immer noch kaum länger als zwei bis drei Monate zu Hause. Das muss sich ändern! Der Schlüssel sind attraktive Modelle mit angemessener Vergütung bei der Elternkarenz und garantierte Anschlussbetreuung in Kinderkrippe und Co. So schaffen wir ein gleichberechtigtes Modell und stoßen zugleich den notwenigen Kulturwandel an, von dem alle profitieren – Frauen, aber auch unsere gesamte Gesellschaft.“ ****

Grossmann ergänzt: „Österreich liegt mit 61,9 von 100 Punkten EU-weit auf dem 13. Platz im ,Gender Equality Index Ranking‘. Das ist eine Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahren, der insbesondere unserer Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner zuzuschreiben ist. In keinem Bereich gab es Rückschritte im letzten Jahr. Auch bei der geschlechterbasierten Gewalt liegt Österreich in diesem Jahr niedriger als der EU-Durchschnitt. Ein guter Startpunkt, um von hier den Weg zu Gleichstellung in Österreich und der ganzen EU weiterzugehen.“ (Schluss) bj