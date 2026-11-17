- 17.11.2026, 11:58:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker und Kultursprecher Wendelin Mölzer
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA und FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20261117bgZNXMYW/Wp3VF2QP
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