Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA und FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20261117bgZNXMYW/Wp3VF2QP

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.