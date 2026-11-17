Wien (OTS) -

Österreich soll ein neues Angebot in der öffentlichen Gesundheitsversorgung bekommen: Ab 2027 sollen allgemeine Gesundheitskliniken entstehen, in denen mindestens drei verschiedene medizinische Fachrichtungen unter einem Dach vereint sind. Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das: mehrere Fachärzte an einem Ort, kürzere Wege und ein besseres medizinisches Angebot. SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan begrüßt die Pläne von Gesundheitsministerin Korinna Schumann: „Das ist ein wichtiger Schritt für eine bessere Gesundheitsversorgung. Wir wollen, dass die Menschen rascher einen Arzttermin bekommen und nicht monatelang auf die notwendige Behandlung warten müssen. Dafür brauchen wir mehr Kassenstellen und eine starke öffentliche Gesundheitsversorgung.“ ****

Auch die geplante Möglichkeit für Spitalsärztinnen und -ärzte, zusätzlich Kassenordinationen zu führen, sei ein vernünftiger Hebel. „Wir haben viele hervorragende Ärztinnen und Ärzte in unseren Spitälern. Wenn sie künftig leichter auch Kassenpatientinnen und Kassenpatienten in eigenen Ordinationen behandeln können, schafft das zusätzliche Termine und entlastet die Versorgung. Entscheidend ist, dass die Menschen schneller zu ihrer Behandlung kommen“, so Silvan.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei auch mehr Transparenz bei Wahlärzten. Patientinnen und Patienten müssten schon vor der Behandlung wissen, welche Kosten auf sie zukommen. „Wer zum Arzt geht, braucht Hilfe und darf keine böse finanzielle Überraschung erleben. Die Menschen haben ein Recht darauf, vorab zu wissen, was eine Behandlung kostet und was sie zurückbekommen. Auch hier setzt Gesundheitsministerin Schumann wichtige Schritte im Interesse der Patientinnen und Patienten“, betont Silvan. (Schluss) eg/bj