Wien (OTS) -

„Frauen mit Behinderungen haben das Recht, selbst über ihren Körper und ihren Kinderwunsch zu entscheiden. Niemand darf sie durch Druck, Drohungen oder Gewalt zu einer Sterilisation drängen. SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann muss darlegen, wie sie diesen Schutz in der Praxis sicherstellt“, forderte FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker, MBA. Anlass ist der ORF-Beitrag „Kinderwunsch: Mutter sein trotz Beeinträchtigung“.

Ecker bereitet dazu eine parlamentarische Anfrage vor. Im Mittelpunkt steht die Zahl der Eingriffe, die medizinische Aufklärung und die Prüfung einer freiwilligen Einwilligung. „Eine Unterschrift allein beantwortet noch nicht die Frage, ob eine Frau selbstbestimmt entschieden hat. Wie erkennen Ärzte, ob jemand Druck ausübt oder ein Abhängigkeitsverhältnis ausnutzt? Welche Kontrollen gibt es und was geschieht bei einem Verdacht? Darauf braucht es klare Antworten“, betonte Ecker.

Ebenso verlangt die freiheitliche Frauensprecherin Auskunft über unabhängige Beratung und praktische Unterstützung für Mütter mit Behinderungen. „Wer Informationen in leichter Sprache oder Hilfe im Alltag braucht, muss diese rechtzeitig erhalten. Fehlende Betreuung, Personalmangel oder finanzielle Interessen dürfen niemals den Ausschlag für eine Sterilisation geben. Eine Behinderung darf kein pauschaler Grund sein, einer Frau die Fähigkeit zur Mutterschaft abzusprechen. Frauen brauchen verständliche Aufklärung, Schutz vor Gewalt und konkrete Hilfe für ein Leben mit ihren Kindern. SPÖ-Ministerin Schumann muss offenlegen, wo diese Unterstützung vorhanden ist und wo sie fehlt“, forderte Ecker.