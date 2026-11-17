Wien (OTS) -

Angesichts der jüngst in den Medien erhobenen Vorwürfe gegen die Barmherzigen Brüder Österreichs fordert die Gewerkschaft vida als zuständiger Kollektivvertragspartner von Peter Ausweger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich, in einem offenen Brief Antworten ein, ob dadurch für die Beschäftigten Betroffenheit entstehen könnte. Gerald Mjka, stv. Vorsitzender der Gewerkschaft vida und Vorsitzender des vida-Fachbereichs Gesundheit, stellt im Brief u.a. die Frage, „Sichern Sie zu, dass allfällige Rückforderungen oder Abrechnungskorrekturen weder durch Personalabbau noch durch Nachbesetzungsstopps, zusätzliche Arbeitsverdichtung oder schlechtere Arbeitsbedingungen ausgeglichen werden?“. Weder die Beschäftigten noch die Patient:innen dürfen die Rechnung für Fehler bezahlen, die sie nicht zu verantworten haben, so Mjka. Nachfolgend der offene Brief im Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Dir. Mag. Ausweger,

wir wenden uns als Gewerkschaft vida und Kollektivvertragspartner an Sie, da die Medienberichte über die Medikamentenverrechnung zwischen den Apotheken und Krankenhäusern der Barmherzigen Brüder - es gilt die Unschuldsvermutung - Fragen aufwerfen, welche die Beschäftigten in den Häusern der Barmherzigen Brüder Österreich unmittelbar betreffen könnten.

Wir hoffen auf eine rasche Klärung der in den Medien erhobenen Vorwürfe. Wir begrüßen Ihre Ankündigung, die Verrechnung nachvollziehbarer machen zu wollen. Gerade deshalb fragen wir Sie jetzt, was das für die Kolleginnen und Kollegen bedeuten könnte.

Die Beschäftigten in Ihren Krankenhäusern hören seit Jahren, dass die Mittel knapp sind – bei der Personalausstattung, bei den Arbeitsbedingungen und auch bei den letzten Kollektivvertragsverhandlungen mussten wir dies zur Kenntnis nehmen. Angesichts einer solchen Argumentation erwarten wir uns, dass auch bei internen Geldflüssen offengelegt wird, wo Überschüsse entstehen und wohin sie fließen.

Wir ersuchen Sie daher um verbindliche Antworten auf die folgenden vier Punkte:

Schutz der Beschäftigten: Sichern Sie zu, dass allfällige Rückforderungen oder Abrechnungskorrekturen weder durch Personalabbau noch durch Nachbesetzungsstopps, zusätzliche Arbeitsverdichtung oder schlechtere Arbeitsbedingungen ausgeglichen werden? Einbindung der Betriebsräte: Werden Sie die Betriebsräte aller betroffenen Standorte laufend und umfassend über Prüfergebnisse, finanzielle Auswirkungen und geplante Maßnahmen informieren – beginnend mit einem Informationsgespräch in den nächsten zwei Wochen? Transparenz mit Zeitplan: Bis wann legen Sie offen, aus welchen Kostenbestandteilen sich die Verrechnungspreise zusammensetzen, welche Überschüsse die Apotheken je Standort und Jahr erzielt haben und wofür diese verwendet wurden? Kontrolle mit Arbeitnehmerbeteiligung: Sind Sie bereit, für Ihre Krankenhäuser einen Aufsichtsrat einzurichten, in dem die Beschäftigten – wie in Kapitalgesellschaften nach dem Arbeitsverfassungsgesetz – mit einem Drittel der Mandate vertreten sind? Krankenhäuser, die zum großen Teil aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, brauchen eine wirksame interne Kontrolle. Ein Aufsichtsrat mit Arbeitnehmervertretung schafft Transparenz über interne Geldflüsse und macht Verrechnungen wie diese frühzeitig sichtbar.

Wir freuen uns auf Ihre zeitnahe Antwort und halten abschließend fest: Weder die Beschäftigten noch die Patientinnen und Patienten dürfen die Rechnung für Fehler bezahlen, die sie nicht zu verantworten haben.

Mit freundlichen Grüßen

Gerald Mjka

Stv. Vorsitzender Gewerkschaft vida

Vorsitzender vida-Fachbereich Gesundheit“