Bezirk Leibnitz (OTS) -

Arnfels, Straß in Steiermark, St. Georgen an der Stiefing, St. Veit in der Südsteiermark und Wildon sind jetzt mit Lichtgeschwindigkeit online unterwegs. In den fünf Gemeinden im Bezirk Leibnitz hat die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) den privatwirtschaftlich finanzierten Glasfaser-Ausbau erfolgreich abgeschlossen. Mit der Fertigstellung der Netze verfügt die Region nun über eine moderne und leistungsfähige digitale Infrastruktur, die den Menschen und Betrieben langfristig zur Verfügung steht.

Die öGIG hat knapp 39 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Gemeinden des Bezirks Leibnitz investiert. Ein Fünftel dieser Summe stammt aus dem Förderprogramm „Breitband Austria 2030”, das den Ausbau in entlegenen und baulich schwierigen Regionen ermöglicht hat. Im Rahmen des Projekts wurden bisher insgesamt 230 Kilometer Glasfaser-Infrastruktur gebaut und 8.500 Anbindungen errichtet. Der realisierte Glasfaser-Ausbau schafft die Grundlage für eine langfristig leistungsfähige und zukunftssichere digitale Versorgung der Region. Der Ausbau ist damit jedoch nicht beendet: Nach dem Hauptausbau arbeitet die öGIG bereits an Erweiterungsschritten, um die Glasfaser-Versorgung in der Region sukzessive auszubauen und zusätzliche Anschlüsse für Haushalte und Betriebe zu schaffen.

Glasfaser als Basis für starke Regionen

Die erfolgreiche Umsetzung des Glasfaser-Ausbaus ist das Ergebnis einer regionalen Vorarbeit und engen Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Bevölkerung und den am Projekt beteiligten Firmenpartnern. Anlässlich der Fertigstellung würdigte die öGIG dieses gemeinsame Engagement im Rahmen eines Festaktes mit symbolischer Inbetriebnahme der Infrastruktur. Als Ehrengast nahm Nationalratsabgeordneter und Breitbandsprecher der ÖVP, Joachim Schnabel, an der Veranstaltung teil und betonte: „ Der Ausbau einer leistungsfähigen Glasfaser-Infrastruktur ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Generation. Denn schnelle und zuverlässige digitale Netze sind heute genauso essenziell wie die Versorgung mit Strom oder Wasser. Smart Villages stärken die Lebensqualität der Menschen, die Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben und sind für die Zukunftsfähigkeit ganzer Regionen von Bedeutung. “

Investition in die digitale Zukunft der Steiermark