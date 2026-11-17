- 17.11.2026, 10:38:03
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Fünf Gemeinden im Bezirk Leibnitz sind bereit für die digitale Zukunft: öGIG schließt Glasfaser-Ausbau erfolgreich ab.
Der Ausbau einer leistungsfähigen Glasfaser-Infrastruktur ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Generation. Denn schnelle und zuverlässige digitale Netze sind heute genauso essenziell wie die Versorgung mit Strom oder Wasser. Smart Villages stärken die Lebensqualität der Menschen, die Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben und sind für die Zukunftsfähigkeit ganzer Regionen von Bedeutung.
Arnfels, Straß in Steiermark, St. Georgen an der Stiefing, St. Veit in der Südsteiermark und Wildon sind jetzt mit Lichtgeschwindigkeit online unterwegs. In den fünf Gemeinden im Bezirk Leibnitz hat die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) den privatwirtschaftlich finanzierten Glasfaser-Ausbau erfolgreich abgeschlossen. Mit der Fertigstellung der Netze verfügt die Region nun über eine moderne und leistungsfähige digitale Infrastruktur, die den Menschen und Betrieben langfristig zur Verfügung steht.
Die öGIG hat knapp 39 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Gemeinden des Bezirks Leibnitz investiert. Ein Fünftel dieser Summe stammt aus dem Förderprogramm „Breitband Austria 2030”, das den Ausbau in entlegenen und baulich schwierigen Regionen ermöglicht hat. Im Rahmen des Projekts wurden bisher insgesamt 230 Kilometer Glasfaser-Infrastruktur gebaut und 8.500 Anbindungen errichtet. Der realisierte Glasfaser-Ausbau schafft die Grundlage für eine langfristig leistungsfähige und zukunftssichere digitale Versorgung der Region. Der Ausbau ist damit jedoch nicht beendet: Nach dem Hauptausbau arbeitet die öGIG bereits an Erweiterungsschritten, um die Glasfaser-Versorgung in der Region sukzessive auszubauen und zusätzliche Anschlüsse für Haushalte und Betriebe zu schaffen.
Glasfaser als Basis für starke Regionen
Die erfolgreiche Umsetzung des Glasfaser-Ausbaus ist das Ergebnis einer regionalen Vorarbeit und engen Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Bevölkerung und den am Projekt beteiligten Firmenpartnern. Anlässlich der Fertigstellung würdigte die öGIG dieses gemeinsame Engagement im Rahmen eines Festaktes mit symbolischer Inbetriebnahme der Infrastruktur. Als Ehrengast nahm Nationalratsabgeordneter und Breitbandsprecher der ÖVP, Joachim Schnabel, an der Veranstaltung teil und betonte: „
Der Ausbau einer leistungsfähigen Glasfaser-Infrastruktur ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Generation. Denn schnelle und zuverlässige digitale Netze sind heute genauso essenziell wie die Versorgung mit Strom oder Wasser. Smart Villages stärken die Lebensqualität der Menschen, die Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben und sind für die Zukunftsfähigkeit ganzer Regionen von Bedeutung.“
Investition in die digitale Zukunft der Steiermark
Die Digitalisierung durchdringt heute alle Lebensbereiche. Ein schneller und stabiler Internetanschluss ist angesichts stetig wachsender Datenmengen eine grundlegende Voraussetzung. Mit der Fertigstellung der fünf Netze im Bezirk Leibnitz erreicht die öGIG einen weiteren Meilenstein beim Ausbau einer zukunftssicheren digitalen Infrastruktur im Bundesland. Neben den rund 100 Ausbauprojekten des Unternehmens in Österreich befinden sich davon aktuell 18 Projekte in der Steiermark in Umsetzung. Als offene Glasfaser-Infrastruktur ermöglichen die Netze der öGIG mehr als 20 Partner-Internetdienstanbietern diskriminierungsfreien Zugang und schaffen damit langfristig Wettbewerb, Angebotsvielfalt und eine zukunftssichere digitale Versorgung für die Steirerinnen und Steirer. „
Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser fünf Ausbauprojekte schaffen wir eine digitale Infrastruktur, die über Jahrzehnte hinweg wirken wird. Glasfaser ist die technische Grundlage für moderne Arbeitsplätze, digitales Lernen, innovative Unternehmen und lebenswerte Gemeinden. Unser Dank gilt allen Beteiligten, die diesen Ausbau gemeinsam mit uns möglich gemacht haben. Die Realisierung dieser Projekte zeigt eindrucksvoll, was erreicht werden kann, wenn alle Stakeholder an einem Strang ziehen“, freut sich Hartwig Tauber, Geschäftsführer der öGIG.
Rückfragen & Kontakt
öGIG GmbH
Bernadette Glomser, BA
Telefon: +43 664 88812723
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oegig.at
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