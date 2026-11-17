Graz (OTS) -

Versorgung von 5100 Haushalten. Einsparung von 3.000 Tonnen CO2 jährlich

Im südsteirischen Krottendorf haben soeben die Bauarbeiten für einen neuen Photovoltaik-Park der Energie Steiermark begonnen. Das Investitionsvolumen beträgt 8,6 Millionen Euro. Die Anlage wird auf einer Fläche von etwa 12 Hektar errichtet und erreicht eine installierte Leistung von 13 Megawatt (MW). Mit einer erwarteten Jahresproduktion von 17,5 Gigawattstunden (GWh) entspricht ihre Erzeugungsmenge dem durchschnittlichen Strombedarf von mehr als 5.100 Haushalten. Jährlich werden damit etwa 3.000 Tonnen CO₂ eingespart. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

„Krottendorf ergänzt unsere Photovoltaik-Offensive um weitere 13 Megawatt Leistung. In Summe verbauen wir allein im heurigen Jahr mehr als 100.000 PV-Paneele. Durch den Einsatz neuer Technologie bleibt auf dem Areal auch weiterhin Ackerbau möglich“, erklären Martin Graf und Werner Ressi, Vorstände der Energie Steiermark.

Auf dem Gelände werden bewegliche Photovoltaik-Module installiert. Sie folgen dem Stand der Sonne und können so ausgerichtet werden, dass zwischen den Modulreihen ausreichender Raum für die weitere landwirtschaftliche Bearbeitung bleibt. Stromerzeugung und Ackerbau sind damit auf derselben Fläche vorgesehen.

Für den Netzanschluss wird der erzeugte Strom zunächst in einer Übergabestation zusammengeführt. Von dort führt eine 20-kV-Kabelleitung zum etwa fünf Kilometer entfernten Umspannwerk Deutschlandsberg.

„Die neue Anlage erhöht die Stromerzeugung aus Photovoltaik in Groß Sankt Florian, ohne die landwirtschaftliche Nutzung des Standorts aufzugeben“, sagt Johann Posch, Bürgermeister von Groß Sankt Florian.