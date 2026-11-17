Wien (OTS) -

Ende Oktober überraschte der VGT einen Jagdleiter in Hof am Leithagebirge, NÖ, mit ca. 100 Kistlfasanen in engen Kisten im Anhänger, wenige Stunden vor Beginn einer kommerziellen Niederwildjagd in seinem Burgenländischen Jagdrevier zwischen Kaisersteinbruch und Wilfleinsdorf. Nun erstattet der VGT umfassend Anzeige gegen den Jäger. Da ist, erstens, das Verbot des Aussetzens gezüchteter Fasane im Burgenland zu nennen. Bereits der Versuch, dieses Gesetz zu brechen, ist strafbar. Zweitens wurden die Fasane aus Ungarn nach Hof im Leithagebirge transportiert und dort mindestens 10 Stunden stehen gelassen, bis die Polizei die Rückführung beauftragte. Dieser Rücktransport fand mehrere Stunden später statt und führte wieder nach Ungarn zurück. Wesentliche Bestimmungen der EU-Tiertransportverordnung und des Tiertransportgesetzes wurden dabei missachtet. Drittens hatte der Jagdleiter keine Fasanenvoliere, sondern die Tiere lediglich in den engen Transportkisten verwahrt. Unter solchen Umständen sollte § 5 des Tierschutzgesetzes, der Tierquälerei verbietet, schlagend werden. Eine gesetzeskonforme Fasanenhaltung ist das jedenfalls nicht. Und viertens, nicht minder problematisch: es besteht der Verdacht des Verstoßes gegen tiergesundheitliche Rechtsvorschriften. Immerhin ist in Ungarn just zu dieser Zeit die für Hühnervögel, wie Fasane, besonders ansteckende Newcastle-Krankheit in Puten- und Hühnerstallungen ausgebrochen. Aber der Jagdleiter importiert illegal Fasane, um seiner Jagdgesellschaft eine Abschießbelustigung zu verschaffen. Der VGT fordert nun vom NÖ Landesjagdverband und dem Amt der Burgenländischen Landesregierung den Entzug der Jagdkarte für den Täter.

Zur Anzeige

VGT-Obperson DDr. Martin Balluch war dabei: „Dieses Verhalten des Jagdleiters ist in vieler Hinsicht wirklich skandalös. Erstens drohte die Ansteckung von Wildvögeln und der Tiere auf Geflügelbetrieben im Burgenland. Immerhin wollte der Mann diese potenziell infizierten Tiere einfach so aussetzen. Und zweitens ist das Aussetzen von Fasanen aus der Kiste eine sehr verwerfliche Jagdpraxis, die in ganz Österreich längst verboten ist. Im Burgenland ist das Aussetzen gezüchteter Vögel grundsätzlich untersagt. Und drittens handelt es sich meiner Ansicht nach klar um Tierquälerei, diese armen Vögel derart zu malträtieren und in diesen winzigen Kisten zusammengepfercht vermutlich weit über 14 Stunden zu halten! Die Übertretung wesentlicher jagdrechtlicher Normen und die Bestrafung wegen Tierquälerei sollten ausreichen, um diesem Jagdleiter die Jagdkarte zu entziehen. Ich fürchte allerdings, dass der NÖ Landesjagdverband auch einem Tierquäler als Jäger die Stange hält. Dafür habe ich im Burgenland größere Hoffnung auf Jagdkartenentzug, zumal dort der Landesjagdverband aufgelöst wurde und nun die Abteilung 4 des Amtes der Burgenländischen Landesregierung zuständig ist. Ein Schritt mit Vorbildwirkung: warum sollte die Jägerschaft untereinander bestimmen dürfen, wer jagen darf und wer nicht?“