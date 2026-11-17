Wien (OTS) -

Die aktuellen Berichte über das internationale kriminelle Onlinenetzwerk „The COM“, in dem Kinder und Jugendliche manipuliert, erpresst und zu Selbstverletzungen oder Gewalthandlungen gedrängt werden, zeigen das Ausmaß psychischer Gewalt im digitalen Raum.

Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November fordert der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) den Schutz der psychischen Integrität junger Menschen stärker in den Mittelpunkt zu stellen.

„Wenn Kinder über vermeintliche Freundschaften in emotionale Abhängigkeit gebracht, eingeschüchtert und zu selbstschädigendem Verhalten gedrängt werden, sprechen wir von psychischer Gewalt. Diese müssen wir genauso ernst nehmen wie Gewalt im analogen Raum“, betont ÖBVP-Präsidentin Barbara Haid.

Wenn das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ausgenutzt wird

Besonders alarmierend ist aus psychotherapeutischer Sicht, wie gezielt Täterinnen und Täter das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Anerkennung und emotionaler Nähe ausnutzen. Was mit vermeintlicher Freundschaft beginnt, kann schrittweise in Abhängigkeit, Kontrolle und Erpressung übergehen.

„Gerade in der Jugend entwickeln sich Identität, Selbstwert und soziale Zugehörigkeit. Wer diese Prozesse gezielt manipuliert, greift tief in die psychische Integrität junger Menschen ein", erklärt Béa Pall, Vorsitzende des Fachreferats für Säuglings-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie im ÖBVP.

Ein Social-Media-Verbot allein schützt keine Kinder

Der ÖBVP begrüßt wirksame gesetzliche Schutzmaßnahmen, warnt jedoch davor, Kinderschutz auf Altersbeschränkungen und technische Zugangssperren zu reduzieren.

„Ein Verbot kann den Zugang zu bestimmten Gefahren erschweren. Es erklärt aber nicht, warum junge Menschen in manipulative Beziehungen geraten und weshalb es ihnen so schwerfällt, sich daraus zu lösen. Nachhaltiger Schutz braucht auch psychische Stabilität und tragfähige Beziehungen“, so Haid.

Kinderrechte verpflichten zum Handeln

Die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet Staaten, Kinder vor körperlicher und psychischer Gewalt zu schützen. Dieser Schutzauftrag gilt uneingeschränkt auch im digitalen Raum.

Der ÖBVP fordert daher:

Verbindliche Verantwortung digitaler Plattformen und wirksame Schutzmechanismen gegen Grooming, Erpressung und psychische Gewalt.

Psychosoziale Prävention in Schulen, die neben Medienkompetenz auch Manipulation, Grenzverletzungen und Beziehungskompetenz thematisiert.

Rasch zugängliche, kassenfinanzierte Psychotherapie für betroffene Kinder und Jugendliche, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Familien.

Stärkung erwachsener Bezugspersonen, damit Warnsignale erkannt werden und Kinder auch über beschämende Erfahrungen sprechen können.

Kinderschutz beginnt mit Beziehung

„Wir müssen Kinder nicht nur vor gefährlichen Kontakten schützen, sondern dafür sorgen, dass sie genügend sichere Kontakte haben. Verlässliche Beziehungen, in denen junge Menschen Anerkennung und Unterstützung erfahren, sind ein wesentlicher Schutzfaktor“, betont Haid.

Der Internationale Tag der Kinderrechte am 20. November erinnert daran: Kinder haben ein Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit – auch im digitalen Raum. Dieses Recht zu gewährleisten, ist eine gemeinsame Verantwortung von Politik, Gesellschaft und digitalen Plattformen.