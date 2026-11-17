Linz (OTS) -

In Oberösterreich beschäftigt fast die Hälfte der Betriebe mit fünf oder mehr Mitarbeiter:innen keine Arbeitnehmer:innen ab 60 Jahren. Das führt in dieser Altersgruppe zu hoher Arbeitslosigkeit und geringer Hoffnung auf einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Bei einer

Pressekonferenz

am Freitag, 20. November 2026, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

AK-Studie zu älteren Arbeitnehmer:innen zeigt:

Wer die Beschäftigung erhöhen will,

muss Unternehmen in die Pflicht nehmen

Ergebnisse aus einer Studie der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) und daraus abgeleitete Maßnahmen für einen zukunftsorientierten Arbeitsmarkt in einer alternden Gesellschaft vor. Als Gesprächspartner stehen Präsident Andreas Stangl und Thomas Pilgerstorfer, BSc, MSc, Referent in der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

AK-Studie zu älteren Arbeitnehmer:innen zeigt: Wer die Beschäftigung erhöhen will, muss Unternehmen in die Pflicht nehmen

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 20.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich

Volksgartenstraße 40

4020 Linz