- 17.11.2026, 10:14:02
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AK-Studie zu älteren Arbeitnehmer:innen zeigt: Wer die Beschäftigung erhöhen will, muss Unternehmen in die Pflicht nehmen
PRESSEKONFERENZ
In Oberösterreich beschäftigt fast die Hälfte der Betriebe mit fünf oder mehr Mitarbeiter:innen keine Arbeitnehmer:innen ab 60 Jahren. Das führt in dieser Altersgruppe zu hoher Arbeitslosigkeit und geringer Hoffnung auf einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Bei einer
Pressekonferenz
am Freitag, 20. November 2026, um 10 Uhr
in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel
AK-Studie zu älteren Arbeitnehmer:innen zeigt:
Wer die Beschäftigung erhöhen will,
muss Unternehmen in die Pflicht nehmen
Ergebnisse aus einer Studie der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) und daraus abgeleitete Maßnahmen für einen zukunftsorientierten Arbeitsmarkt in einer alternden Gesellschaft vor. Als Gesprächspartner stehen Präsident Andreas Stangl und Thomas Pilgerstorfer, BSc, MSc, Referent in der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
AK-Studie zu älteren Arbeitnehmer:innen zeigt: Wer die Beschäftigung erhöhen will, muss Unternehmen in die Pflicht nehmen
Seminarraum 3, 5. Stock
Datum: 20.11.2026, 10:00 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Gregor Kraftschik
Telefon: 050/6906-2480
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at
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