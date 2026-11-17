Wien (OTS) -

Die Black Week steht vor der Tür: Rund um den Black Friday am 27. November und den Cyber Monday am 30. November lockt der Handel auch heuer wieder mit attraktiven Angeboten. Laut aktuellem Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit idealo.at, durchgeführt von Reppublika Research & Analytics, wollen 58 % der Bevölkerung die Sonderangebote nutzen. Fast drei Viertel (72 %) stehen Shopping-Aktionstagen generell positiv gegenüber.

Die Kernergebnisse:

Österreichweit liegen die Ausgaben in der Black Week heuer bei 460 Millionen Euro

Das geplante Pro-Kopf-Einkaufsbudget beträgt 314 Euro

Am häufigsten stehen Mode (39 %), Elektro (34 %) und Kosmetik (30 %) auf den Einkaufslisten

EU-Pauschalzoll & EU-Bearbeitungsgebühr wirken: Österreichische Webshops legen zu

„Die Black Week hat sich als wichtiger Fixpunkt im heimischen Handelskalender etabliert. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nutzen viele Menschen Aktionstage, um geplante Anschaffungen günstiger zu erledigen und ihr Haushaltsbudget zu entlasten. Für den Handel sind Black Friday und Cyber Monday wichtige Umsatzimpulse und zugleich der Startschuss für die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Black Week: Handelsverband erwartet 460 Millionen Euro Umsatz

Zwar wollen etwas weniger Menschen die Rabattaktionen nutzen als im Vorjahr, dafür liegt das durchschnittlich geplante Einkaufsbudget mit 314 Euro um knapp 7 % höher. Insgesamt dürften die Ausgaben damit auf einem ähnlich hohen Niveau wie 2025 liegen (ca. 460 Mio. Euro).

Besonders groß ist die Kaufbereitschaft bei den jüngeren Generationen:

79 % der Gen Z wollen Black-Week-Sonderangebote nutzen

Generation Y (Millennials): 73 %

Generation X: 56 %

Best Ager (Ü60-Jährige): 41 %

Geplante Anschaffungen und Weihnachtsgeschenke im Fokus

Die Beweggründe für den Black-Friday-Einkauf zeigen, wie preisbewusst die Österreicher:innen derzeit agieren. 39 % der Kaufwilligen möchten ohnehin geplante Anschaffungen günstiger bekommen oder achten aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten verstärkt auf Rabattaktionen. 35 % wollen Weihnachtsgeschenke preiswerter einkaufen. Ein Viertel verschiebt größere Anschaffungen bewusst auf die Aktionstage. Gleichzeitig möchten sich 29 % etwas gönnen, das ihnen sonst zu teuer wäre.

Eine idealo-Umfrage (Kantar, 2.071 Online-Shopper:innen von 16 bis 64 Jahren, 05. bis 19.10.2026) bestätigt den Trend zum geplanten Einkauf: 65 % der Online-Shopper:innen mit Kaufinteresse warten gezielt auf bestimmte Produkte. 70 % sehen mehrere Tage rund um das Wochenende als Rabattzeitraum, nur 17 % den einen Tag.

„Der Black Friday ist längst eine ganze Black Week. Viele nutzen sie gezielt für Anschaffungen, die ohnehin anstehen, und für Weihnachtsgeschenke. Unsere Daten zeigen, dass schon in der Black Week die Nachfrage nach Kinderspielzeug-Klassikern oder Spielekonsolen deutlich steigt. Wer früh vergleicht und einen Preiswecker setzt, behält den Überblick“, sagt Nike Herzog-Osikominu, Country Managerin bei der Preisvergleichsplattform idealo.at.

Mode führt Einkaufsliste an, Sportartikel und Spielzeug legen zu

Am häufigsten stehen Bekleidung (39 %), Elektronik (34 %) und Parfum, Körperpflege und Kosmetik (30 %) auf den Einkaufslisten. Dahinter folgen Haushaltsgeräte (24 %), Schuhe (23 %), Sportartikel (20 %) und Spielzeug (19 %).

Im Vergleich zum Vorjahr legen insbesondere Sportartikel um 6 Prozentpunkte und Spielzeug um 4 Prozentpunkte zu. Auch Kosmetik und Haushaltsgeräte werden häufiger genannt.

Spielekonsolen und LEGO gehörten auf idealo.at in der Black Week 2025 (24. bis 30. November) zu den Kategorien mit dem stärksten Nachfrageanstieg gegenüber einer normalen Oktoberwoche. In der Weihnachtswoche lagen sie weiter über dem Oktober-Niveau (Spielekonsolen +50 %, LEGO +90 %).

Mehr als die Hälfte will auch stationär einkaufen, Omnichannel gewinnt an Bedeutung

Der Black Friday bleibt stark vom eCommerce geprägt, doch auch das Geschäft vor Ort spielt eine wichtige Rolle. 43 % der Kaufwilligen wollen sowohl online als auch stationär einkaufen, weitere 11 % ausschließlich in Geschäften. Insgesamt planen 54 % zumindest einen Teil ihrer Black-Friday-Einkäufe im stationären Handel (Vorjahr: 49 %). Ausschließlich online wollen heuer 39 % einkaufen (2025: 44 %).

„Die Kundschaft informiert sich digital, vergleicht Angebote und entscheidet dann, wo sie am besten einkauft. Wer attraktive Preise mit persönlicher Beratung, sofortiger Verfügbarkeit und gutem Service verbinden will, hat auch im stationären Handel beste Chancen. Die Zukunft liegt im intelligenten Zusammenspiel beider Einkaufskanäle“, betont Will.

EU-Pauschalzoll & EU-Bearbeitungsgebühr wirken: Österreichische Webshops legen zu

Bei den geplanten Onlineeinkäufen zeigt der Consumer Check eine bemerkenswerte Verschiebung. 44 % der online kaufwilligen Befragten wollen österreichische Onlineshops und Shopping-Plattformen nutzen, nach 40 % im Vorjahr. Deutsche und andere europäische Anbieter werden von 39 % genannt. Deutlich rückläufig ist hingegen die geplante Nutzung von Fernostplattformen wie Temu und Shein, ihr Anteil sinkt von 21 % im Vorjahr auf nur noch 13 %.

Gute Angebote erkennen: Vergleichen schafft Vertrauen

Wer Angebote vergleicht und die Preisentwicklung kennt, kann die Black Week besser nutzen. „Rabatte überzeugen, wenn man sie einordnen kann. Wer die Preisentwicklung eines Produkts kennt, erkennt schnell, ob ein Angebot zum Black Friday wirklich attraktiv ist. Vergleichen schafft Vertrauen, davon profitieren Käufer:innen ebenso wie Händler“, erklärt Nike Herzog-Osikominu.

Auch der Handelsverband empfiehlt, Angebote vor dem Kauf zu vergleichen und insbesondere bei unbekannten Onlineshops auf Seriosität und sichere Zahlungsarten zu achten. Zusätzliche Orientierung bietet etwa das österreichische E-Commerce-Gütesiegel Trustmark Austria, mit dem vertrauenswürdige Onlineshops ausgezeichnet werden.

„Die Black Week bietet attraktive Sparmöglichkeiten, aber ein gutes Angebot besteht aus mehr als einem hohen Rabatt. Qualität, Service, Sicherheit und Vertrauen müssen ebenso stimmen. Unsere heimischen Händler haben hier viel zu bieten und können die Aktionstage nutzen, um Kundinnen und Kunden langfristig für sich zu gewinnen“, so Rainer Will abschließend.

Die vollständige Aussendung finden Sie im Pressebereich unserer Homepage.