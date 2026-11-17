Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft GPA und die Betriebsratskonferenz der Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Österreich begrüßen die von der Bundesregierung vorgelegte Hochschulstrategie 2040 ausdrücklich, insbesondere im Hinblick auf die angekündigte Verankerung eines Kollektivvertrags für Hochschulen. Die Betriebsratskonferenz hat daher folgende Resolution beschlossen:

„Exzellente Forschung sowie hochkarätige und praxisnahe Lehre setzen verlässliche Rahmenbedingungen voraus. Dass dieser Zusammenhang nun auch politisch klar anerkannt wird, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und ein Signal der Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten.

Gleichzeitig erinnern wir daran, dass die Beschäftigten an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften nach wie vor ohne Kollektivvertrag arbeiten und damit eine zentrale rechtliche Absicherung fehlt. Das führt zu Uneinheitlichkeiten bei Entlohnung, Arbeitszeit, Vertragsgestaltung und Karriereperspektiven. Wer Spitzenleistungen in Lehre und Forschung fordert, muss die Planbarkeit, Fairness und Rechtssicherheit schaffen, die diese Leistungen ermöglichen. Mit der Hochschulstrategie 2040 eröffnet sich die Chance, diese Lücke endlich zu schließen.

Besonders positiv hervorzuheben ist, dass das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung in den vergangenen Monaten wiederholt hohes Verständnis für die Notwendigkeit eines einheitlichen arbeitsrechtlichen Rahmens gezeigt und die richtigen Signale gesetzt hat. Bundesministerin Holzleitner kennen wir seit der Stunde Null unseres Bemühens um einen Kollektivvertrag, bereits aus ihrer Zeit als Nationalratsabgeordnete, als verlässliche Befürworterin und Unterstützerin dieses mehr als berechtigten Anliegens. Dieser Rückenwind ist entscheidend, um nun rasch in die Umsetzung zu kommen.

Damit aus dem politischen Bekenntnis gelebte Realität wird, braucht es jetzt einen klaren und verbindlichen Zeit- und Fahrplan für den Start der Kollektivvertrags-Verhandlungen und ein konkretes Umsetzungsdatum. Ebenso notwendig ist eine eindeutige rechtliche Verankerung, die die Geltung des Kollektivvertrags an den Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sicherstellt. Eine ausreichende Finanzierung muss gewährleistet sein, damit qualitative Verbesserungen nicht zulasten der Beschäftigten oder Studierenden gehen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nachhaltig gestärkt wird.

Die GPA und die Betriebsratskonferenz der FHs/HAWs bekräftigen ihre Bereitschaft, konstruktiv, lösungsorientiert und zügig zu verhandeln. Unser gemeinsames Ziel ist ein moderner, fairer und rechtssicherer Kollektivvertrag, der Qualität, Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des österreichischen Hochschulstandorts stärkt – zum Nutzen der Beschäftigten, der Studierenden, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Wir sind überzeugt: Jetzt ist der richtige Moment, die Weichen zu stellen und die Hochschulstrategie 2040 mit einem starken arbeitsrechtlichen Fundament mit Leben zu erfüllen.“