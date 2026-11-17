wien (OTS) -

Beim Austausch des Präsidiums des Österreichischen Behindertenrats mit Sozialministerin Korinna Schumann, Mag. Barbara Mayer-Cristescu, Mag. Martin Zach, LL.M., und Mag. Alexander Miklautz am 12. November 2026 vertrat BSVÖ-Präsident Dr. Markus Wolf die Anliegen blinder und sehbehinderter Menschen. Im Zentrum standen die Auswirkungen des Spardrucks, österreichweit einheitliche Förderleistungen, durchsetzbare Barrierefreiheit und die nach wie vor unzureichende Arbeitsmarktintegration. „ Blinde und sehbehinderte Menschen haben heute zwar vielfältigere berufliche Möglichkeiten als noch vor wenigen Jahrzehnten, die tatsächlichen Beschäftigungszahlen spiegeln diese Entwicklung jedoch nicht wider. Sie sind weiterhin häufiger und länger arbeitslos “, betonte Dr. Wolf. Der vom Behindertenratspräsidenten Klaus Widl initiierte Austausch unterstrich die Bedeutung organisationsübergreifender Abstimmung und des kontinuierlichen Dialogs mit politischen Entscheidungsträger:innen, um Handlungsbedarf sichtbar zu machen und nachhaltige Verbesserungen anzustoßen. Ein Folgetermin wurde in Aussicht gestellt.