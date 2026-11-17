Wien (OTS) -

Das Ökosoziale Forum zeichnete am 16. November im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung drei herausragende Persönlichkeiten mit dem Hans-Kudlich-Preis 2026 aus. Die Auszeichnung für besondere Verdienste um die Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen Raum ging an Josef Plank und Gerhard Zinner. Michaela Sandmayr wurde mit dem Hans-Kudlich-Nachwuchs-Preis ausgezeichnet. Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums, würdigte die Preisträger:innen für ihren bedeutenden Einsatz für den ländlichen Raum, bäuerliche Familienbetriebe und die ökosozialen Idee.

Das Ökosoziale Forum verleiht den Hans-Kudlich-Preis zum Gedenken an den historischen Antrag Hans Kudlichs zur Aufhebung der Untertänigkeitsverhältnisse der Bäuerinnen und Bauern im Revolutionsjahr 1848. „Wir zeichnen herausragende Persönlichkeiten aus, die sich aus Liebe zum Land weit über das übliche Maß für die Menschen in der Land- und Forstwirtschaft und im ländlichen Raum eingesetzt haben. Sie haben dazu beigetragen, dass die Land- und Forstwirtschaft ihren gesellschaftlichen Beitrag erfüllt. Mit der erstmaligen Verleihung eines Nachwuchs-Preises schlagen wir auch eine Brücke in die Zukunft. Damit zeigen wir einmal mehr die generationenübergreifende Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft und des Hans-Kudlich-Preises“, betont Pernkopf.

Die Preisträger:innen

Josef Plank hat die österreichische Agrarpolitik und die Entwicklung des ländlichen Raums über Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltet. Als Vorstandsvorsitzender der Agrarmarkt Austria und von 2000 bis 2009 als niederösterreichischer Agrarlandesrat setzte er wichtige Impulse für die Landwirtschaft und Regionalentwicklung. Darüber hinaus war er in führenden Funktionen im Ökosozialen Forum Österreich, in der Landwirtschaftskammer Österreich, im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie im Österreichischen Raiffeisenverband tätig. Seit 2023 ist er Vorsitzender des Universitätsrats der Universität für Bodenkultur Wien. Plank versteht Landwirtschaft stets im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Sein Einsatz für bäuerliche Familienbetriebe, nachhaltige Entwicklung und regionale Wertschöpfung ist geprägt von der Verbindung zwischen landwirtschaftlicher Praxis, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

Gerhard Zinner zählt zu den bedeutendsten Gestaltern der ländlichen Entwicklung im Waldviertel. Als Mitgründer des Waldviertler Sonderkulturenvereins und langjähriger Geschäftsführer von Waldland schuf er neue Einkommensmöglichkeiten und Perspektiven für bäuerliche Betriebe. Aus seiner Initiative entwickelte sich mit der Waldland-Gruppe ein erfolgreiches regionales Wertschöpfungsmodell mit über 1.000 landwirtschaftlichen Mitgliedsbetrieben und mehreren hundert Mitarbeitenden. Durch die Verbindung von landwirtschaftlicher Produktion, Innovation, regionaler Verarbeitung und Vermarktung entstanden Arbeitsplätze und wirtschaftliche Impulse für eine ganze Region. Zinners Wirken steht beispielhaft für die praktische Umsetzung ökosozialer Grundsätze und die Stärkung des ländlichen Raums.

Michaela Sandmayr verbindet als Bäuerin aus Kronstorf und Gründerin von Landwort landwirtschaftliche Praxis mit moderner Agrarkommunikation. Mit ihrer Arbeit macht sie die Lebensrealität bäuerlicher Familien sichtbar, vermittelt komplexe Themen rund um Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Regionalität verständlich und fördert den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Sie unterstützt bäuerliche Betriebe dabei, ihre Geschichten zu erzählen und ihre Leistungen einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Wertschätzung bäuerlicher Arbeit und zu einem sachlichen und respektvollen Austausch über die Zukunft der Landwirtschaft.

Josef Plank stellt sein Preisgeld der Initiative „Wir für Green Care“ zur Verfügung, die soziale Angebote auf land- und forstwirtschaftlichen Betrieben fördert. Gerhard Zinner widmet sein Preisgeld dem Hilfsfonds für in Not geratene Waldland-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Michaela Sandmayr stellt ihr Preisgeld Bäuerinnen und Bauern für die Umsetzung eigener Projekte in der Agrarkommunikation zur Verfügung. Interessierte können ihre Projektideen online einreichen. Aus den Bewerbungen werden fünf Vorhaben ausgewählt. An zwei kostenlosen Coachingtagen unterstützt Sandmayr die Teilnehmenden dabei, ihre Ideen auszuarbeiten und die Umsetzung vorzubereiten.

Der Hans-Kudlich-Preis

Der liberale Politiker Hans Kudlich gilt als österreichischer und europäischer Bauernbefreier. Sein Antrag auf Aufhebung der Grunduntertänigkeit im Jahr 1848 löste die größte Eigentumsverschiebung aus, die Österreich jemals erlebte. Diesem historischen Antrag gedenkt das Ökosoziale Forum mit der Verleihung der Hans-Kudlich-Preise. Der Preis wurde 1968 zum ersten Mal vergeben.

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