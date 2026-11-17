Wien (OTS) -

„Während die Europäische Union russische Öl- und Gasimporte mit Sanktionen und Verboten belegt und Europas Bürger und Unternehmen unter massiven Energiepreissteigerungen leiden, freut sich China über günstige Energielieferungen aus Russland. Damit verschafft sich ausgerechnet einer unserer größten wirtschaftlichen Konkurrenten zusätzliche Wettbewerbsvorteile, die unseren europäischen Industriebetrieben zunehmend die wirtschaftliche Lebensgrundlage entziehen“, kritisierte heute FPÖ-Industriesprecher NAbg. Paul Hammerl.

Wie dramatisch die Wettbewerbsnachteile mittlerweile sind, zeigen Zahlen der europäischen Energieregulierungsagentur ACER. Während chinesische Industriebetriebe 2024 durchschnittlich 6,7 Cent pro Kilowattstunde Strom bezahlten, waren es in der EU 14,9 Cent, also mehr als doppelt so viel. Während der europäischen Gaspreiskrise zwischen Mitte 2021 und Mitte 2023 lagen die Preise für russische Gaslieferungen nach China laut einer Analyse des Carnegie Endowment sogar um bis zu 77 Prozent unter den europäischen Vergleichspreisen. „Russland hat mit Europa einen seiner wichtigsten Energieabsatzmärkte weitgehend verloren. China nutzt diese Situation, um günstig Energie einzukaufen und seinen Industriestandort zu stärken. Europa hingegen verteuert seine ohnehin schon teure Energie durch den CO2-Handel noch zusätzlich. Damit liefern wir China immer größere Teile unserer industriellen Wertschöpfung auf dem Silbertablett“, so Hammerl.

Die wirtschaftliche Entwicklung sei alarmierend. 2025 betrug das Warenhandelsdefizit der EU gegenüber China bereits rund 360 Milliarden Euro. Gleichzeitig sind in Österreich innerhalb von drei Jahren mehr als 37.000 Arbeitsplätze in der Warenproduktion verloren gegangen. Deutliche Kritik übte Hammerl auch an ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer: „Seit Monaten kündigt er eine Reform des CO2-Handels an. Eine wirksame Entlastung von den CO2-Steuern ist er unseren Betrieben und unseren Bürgern bis heute schuldig geblieben. Unsere Unternehmen brauchen keine weiteren PR-Shows, sondern endlich niedrigere Strompreise!“

„Wir brauchen eine grundlegende Reform des europäischen CO2-Handels, die Abschaffung der CO2-Kosten bei der Stromerzeugung und eine Energiepolitik, die sich an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft orientiert. Solange wir unseren wirtschaftlichen Konkurrenten immer größere Kostenvorteile verschaffen, werden wir weitere Produktionsstandorte, Arbeitsplätze und damit auch unseren Wohlstand verlieren“, so Hammerl.