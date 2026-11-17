Leonding (OTS) -

Viele Gründe, die Menschen früher selbstverständlich in die Innenstädte führten, sind seit der Corona-Pandemie weggefallen. Wie können Ortszentren wieder stärker Teil des Alltags werden? Diese Frage stellte Edgar Eller (sentum) beim 19. Tiroler Orts- und Stadtmarketingtag in St. Johann in Tirol. Rund 30 Fachleute aus Tirol und anderen Bundesländern waren der Einladung der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Tirol, des Ortsmarketings St. Johann in Tirol und des Dachverbands Stadtmarketing Austria gefolgt.

Eller plädierte dafür, den Erfolg von Stadtmarketing nicht allein an Besucherzahlen zu messen. Entscheidend seien Gründe, Wege und Plätze: Einrichtungen, die Menschen regelmäßig ins Zentrum bringen, gute Verbindungen und öffentliche Räume mit Aufenthaltsqualität.

Regionale Zusammenarbeit und Praxisbeispiele

Stefan Niedermoser (Regio-Tech) stellte ein Projekt zur gemeinsamen Digitalisierung der sieben Gutscheinsysteme im Bezirk Kitzbühel vor. Die lokalen Gutschein-Marken können erhalten bleiben, während eine gemeinsame Plattform neue Anreize für regionale Einkäufe schaffen soll.

Beim Rundgang durch St. Johann erfuhren die Gäste, wie die Gemeinde ihren Masterplan Ortskern seit 2015 schrittweise umsetzt. Den Abschluss bildete ein Besuch des Coworking Space „Weltraum“, den das Ortsmarketing mit lokalen Partnern eingerichtet hat.

„Stadtmarketingorganisationen kennen die Menschen und Initiativen vor Ort. Sie können unterschiedliche Interessen zusammenbringen und Kooperationen ermöglichen, die über einzelne Zuständigkeiten hinausgehen. Ihr Erfolg zeigt sich nicht allein in Besucherzahlen, sondern auch darin, was durch gemeinsame Initiativen für die Stadt entsteht“, betont Michael Gsaller, Präsident von Stadtmarketing Austria.