Wien (OTS) -

Mit über 3.800 Bachelor- und Masterabsolvent*innen im vergangenen Studienjahr verzeichnet die Wirtschaftsuniversität Wien so viele Abschlüsse wie noch nie. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten liefert die WU damit Fach- und Führungskräfte für Unternehmen im Wandel und bietet jungen Menschen krisenfestere Karriereperspektiven.

Auch wenn der unmittelbare Berufseinstieg angesichts eines rückläufigen Stellenangebots schwieriger geworden ist, zahlen sich höhere Qualifikationen nachweislich aus: Akademiker*innen haben laut AMS weiterhin die besten Arbeitsmarktchancen aller Ausbildungsgruppen.

WU-Studium schafft langfristig gute Perspektiven

Die Absolvent*innen-Tracking-Daten der Statistik Austria aus dem Jahr 2025 zeigen, dass den WU-Bachelorabsolvent*innen der untersuchten Abschlussjahrgänge 2008 bis 2023 der Berufseinstieg rasch gelang: Im Median nahmen sie zwei Monate nach ihrem Studienabschluss die erste Erwerbstätigkeit auf, drei Viertel innerhalb von sechs Monaten. „Langzeitdaten belegen, dass ein Studium an der WU trotz schwierigerer Einstiegsphasen über Konjunkturzyklen hinweg einen deutlichen Beschäftigungs- und Einkommensvorteil bietet. Zudem schafft es die Voraussetzungen, um mit Veränderungen am Arbeitsmarkt umzugehen und neue Technologien wie künstliche Intelligenz kompetent zu nutzen“, so WU-Rektor Rupert Sausgruber. Beim Einstieg in das Berufsleben unterstützt das WU ZBP Career Center mit Beratung sowie Karriere- und Recruiting-Angeboten.

Überdurchschnittliche Einkommen stärken das Gemeinwesen

Zehn Jahre nach dem Studienabschluss zeigt sich auch bei der Einkommensentwicklung ein deutlicher Bildungsvorteil: Das Medianeinkommen der WU-Bachelorabsolvent*innen liegt zu diesem Zeitpunkt klar über dem gesamtösterreichischen Medianeinkommen unselbstständig Erwerbstätiger. Davon profitieren nicht nur die Absolvent*innen selbst, sondern auch das Gemeinwesen: „Die mit höherer Qualifikation verbundenen überdurchschnittlichen Einkommen leisten über Steuern und Abgaben auch einen entsprechend hohen Beitrag zur Finanzierung unseres Sozial- und Bildungssystems“, so Sausgruber.

Schlüsselkompetenzen für eine Wirtschaft im Umbruch

Gerade um den aktuellen Strukturwandel zu bewältigen, benötigen Unternehmen, öffentliche Institutionen und Non-Profit-Organisationen hochqualifizierte Mitarbeiter*innen in Bereichen wie Management, Finanzen, Digitalisierung, Datenanalyse oder Recht. Die WU bildet Jahr für Jahr mehrere Tausend Absolvent*innen u.a. für diese Tätigkeitsfelder aus. Damit stellt sie dem Arbeitsmarkt genau jene Qualifikationen zur Verfügung, die für die Wettbewerbsfähigkeit und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich relevant sind.