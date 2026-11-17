Wien (OTS) -

„Es ist ein Armutszeugnis für die Volkspartei, wenn wir von den USA erfahren müssen, wie gefährlich die Lage in unserem eigenen Land ist“, kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die europaweiten Sicherheitswarnungen der US-Botschaften. Diese warnen ihre Bürger eindringlich vor einer erhöhten Terrorgefahr während der Weihnachtszeit, insbesondere auf Weihnachtsmärkten und bei öffentlichen Versammlungen.

„Diese Sicherheitsgefährdung ist das Ergebnis der Politik jener Parteien, die sich konservativ nennen – von ÖVP bis EVP. Stocker, Karner und ihre europäischen Versagerfreunde sind schuld daran, dass man bei uns nicht einmal mehr gemütlich mit der Familie auf den Christkindlmarkt gehen kann, sondern sich ständig auch der Gefahr ausliefert, von einem importierten Terroristen, Messerstecher oder von minderjährigen migrantischen Prügelbanden attackiert zu werden. Scheinbar ist der ÖVP das Wohlergehen der Terroristen und Islamisten wichtiger als die Sicherheit der eigenen Bevölkerung!“, so Schnedlitz.

„Wo ist der harte Innenminister Karner, wenn man ihn mal braucht? Besteht Gefahr oder nicht? Warum informiert man die eigene Bevölkerung nicht und noch viel wichtiger: Warum unternimmt man nicht endlich etwas gegen diesen Wahnsinn? Die Regierung ist offensichtlich inzwischen so sehr mit sich selbst und dem eigenen politischen Überleben beschäftigt, dass sogar die Sicherheit unserer Eltern und Kinder vernachlässigt wird“, folgerte der freiheitliche Generalsekretär und abschließend: „Das muss jetzt ein Ende haben. Die ÖVP hat unser Land in dieses Chaos geführt und schaut jetzt dabei zu, wie alles den Bach runtergeht. Stocker, Karner und wie sie alle heißen, haben ausgedient. Es braucht jetzt dringender denn je einen Systemwechsel, den es nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl geben kann. Die Österreicher sollen sich sicher im eigenen Land fühlen dürfen und nicht zu Opfern der unfähigen Politik der Systemparteien werden!“