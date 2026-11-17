Wien (OTS) -

„Frühe Diagnose und leitliniengerechte Behandlung beeinflussen COPD deutlich positiv. Trotzdem ist die Früherkennung derzeit immer noch der größte ungenutzte Hebel in der COPD-Versorgung“, sagt Marcel Rowhani, Lungenfacharzt und Fachgruppenobmann für Lungenkrankheiten in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) im Vorfeld des Welt-COPD-Tags am 18. November. Um das zu ändern, müssten die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Auch rasches und konsequentes Handeln der Betroffenen könne maßgeblich zu einem längeren Leben und zu besserer Lebensqualität beitragen.

„In Österreich leben bis zu 800.000 Menschen mit der chronischen Lungenkrankheit COPD, bei der Entzündungsprozesse zu einer dauerhaften Verengung der Atemwege führen“, erklärt Rowhani. Betroffen seien vor allem Raucher ab 40, Menschen mit Vorerkrankungen oder häufigen Atemwegsinfektionen sowie beruflich Schadstoffexponierte. Aber auch jüngere Menschen könnten an COPD erkranken, etwa wenn sie schon seit frühester Kindheit an Lungenschäden litten.

Zwtl.: LDCT-Screenings für Hochrisikopatienten nötig

Menschen mit rauchbedingter COPD tragen ein deutlich erhöhtes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Der Report 2026 von GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) empfiehlt daher ein jährliches LDCT-Screening (Low-Dose-CT) der Lunge für 50- bis 80-Jährige mit mindestens 20 „Packjahren“ (das bedeutet 20 Jahre lang täglich 20 Zigaretten), die aktuell rauchen oder vor weniger als 15 Jahren aufgehört haben. „Österreich sollte dem Beispiel Deutschlands folgen, wo ein solches LDCT-Screening heuer zur Kassenleistung gemacht wurde. Denn auch hierzulande braucht es ein strukturiertes, qualitätsgesichertes LDCT-Screening-Programm für Hochrisikopatienten, das Früherkennung und Behandlung von Lungenkrebs verbindet, und das auch niedergelassene Pneumologie konsequent einbindet“, appelliert Rowhani.

Zwtl.: Rahmenbedingungen für Therapien schaffen

Für eine erfolgreiche Behandlung von COPD brauche es schlanke Versorgungsstrukturen. Rowhani: „Das derzeit diskutierte Disease-Management-Programm (DMP) für COPD darf keine zusätzliche Dokumentationsschleife sein. Sie muss eine faire Honorierung inklusive einer gesicherten Vergütung leitliniengerechter Diagnostik, eine durchgängige elektronische Befundübermittlung und Raum für individuelle Therapieentscheidungen bieten.“ Auch müsse es für niedergelassene Lungenfachärzte möglich sein, moderne Therapien direkt verordnen zu können. Dass Patientinnen und Patienten einen Umweg über Spezialambulanzen machen müssten, sei fachlich nicht begründbar und verzögere nur die Behandlung. „Nicht zuletzt braucht es auch mehr Fachkräfte für Pneumologie, mehr Reha-Plätze sowie ein größeres Angebot an Atemphysiotherapie“, fordert Rowhani.

Zwtl.: Was Betroffene tun sollten

Typische Merkmale von COPD sind Atemnot bei alltäglicher Belastung, chronischer Husten, vermehrter Auswurf sowie wiederkehrende Krankheitsschübe (Exazerbationen). „Treten diese Symptome auf, sollte auf COPD untersucht werden“, rät Rowhani. Ein einfacher Lungenfunktionstest (Spirometrie) in der Hausarztpraxis bringe Klarheit, auffällige Befunde gehörten zur Diagnosesicherung und Therapieeinleitung in die Lungenfacharztpraxis.

„Steht die Diagnose fest, sollte der Rauchstopp die erste Gegenmaßnahme sein. Aber jede Reduktion ist auch schon ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Rowhani. Wichtig seien außerdem Schutzimpfungen gemäß dem österreichischen Impfplan, Rehabilitation mit ausreichend Bewegung und Atemphysiotherapie sowie eine konsequente inhalative Therapie, die je nach Erscheinungsbild der Krankheit durch orale Medikamente, Injektionen oder chirurgische Verfahren ergänzt wird. Für COPD-Patienten mit bestimmten Entzündungsformen (Typ-2-Inflammation) stünden mit Dupilumab und Mepolizumab seit Kurzem erstmals auch Biologika zur Verfügung, berichtet Rowhani.