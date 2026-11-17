Linz (OTS) -

Da ein 79-jähriger Mann aus Linz bei der Körperpflege zunehmend auf fremde Hilfe angewiesen war, suchte er bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) um Pflegegeld der Stufe 1 an. Wenig später bekam der Pensionist Post von der PVA, die den Antrag ablehnte.



Er suchte daraufhin Rat bei der Arbeiterkammer Linz, die gegen den negativen Bescheid klagte. Die PVA stelle bei ihrer Begutachtung nur einen monatlichen Pflegeaufwand von 65 Stunden fest. Für die Stufe 1 sind jedoch mehr als 65 Stunden erforderlich. Dabei hat der Gutachter aber die Tatsache nicht berücksichtigt, dass der Mann auch Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus der Dusche/Badewanne benötigt. Die AK brachte dies bei Gericht vor und so musste die PVA letztendlich einem Vergleich zustimmen. Mit dem Ergebnis, dass dem 79-Jährigen doch noch Pflegestufe 1 zuerkannt wurde.



„ Es kann nicht sein, dass regelmäßig Pflegegeld-Begutachtungen bei Gericht korrigiert werden müssen, um eine korrekte Einstufung zu erzielen. Im Fall des 79-jährigen Linzers zeigt sich, wie wichtig es ist, einen ablehnenden Bescheid bei uns überprüfen zu lassen “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl, der fordert, dass Formularende der tatsächliche Pflegebedarf korrekt erfasst werden muss. „ Entscheidungen der PVA müssen nachvollziehbar sein und es müssen bereits vorhandene medizinische Gutachten stärker einbezogen werden “, so Präsident Stangl.