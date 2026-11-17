Linz (OTS) -

Vom 23. September bis zum 01. November organisierte die Jugend für das Leben zum 11. Mal die „40 Tage für das Leben“ in Wien. Die weltweite Aktion „40 days for life“ wird von vielen Seiten angefeindet. In Österreich werden immer wieder sogenannte „Schutzzonen“ verlangt, um die friedlichen Gebetswachen zu unterbinden und andere Meinungen mundtot zu machen.

In Österreich fehlt jedes dritte Kind. Grund dafür sind die unzähligen Abtreibungen die tagtäglich durchgeführt werden. Ungeborene Kinder sterben, Frauen und Familien leiden. Menschen und Aktionen aber, die sich für die Unterstützung von Frauen in Schwangerschaftskonflikten einsetzen, erleben Anfeindungen ohne Ende.

Bei der Aktion „40 Tage für das Leben“ wird friedlich vor Abtreibungskliniken gebetet, niemand wird angesprochen und auf keinen Menschen wird Druck ausgeübt. Seit Beginn der weltweiten Initiative im Jahr 2007 konnten laut der offiziellen 40 days for life Website durch das gemeinsame Gebet über 26.700 Kinderleben gerettet werden. Die schwangeren Frauen haben eine Alternative gesehen und sich für ihr ungeborenes Kind entschieden. Diese Tatsache ist aber offenbar vielen Personen ein Dorn im Auge: „Unter dem Deckmantel des angeblichen Schutzes für medizinisches Personal und Frauen, wird versucht, diese friedliche Gebetswachen einzuschränken und ungewünschte Meinungen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen,“ so Frederik Koller, Vorsitzender der Jugend für das Leben.

Im September brachten die Grünen im Tiroler Landtag einen Antrag ein, der „Schutzzonen“ von bis zu 150 Metern rund um Abtreibungseinrichtungen ermöglichen sollte. Eine entsprechende Änderung des Tiroler Landes-Polizeigesetzes wurde gefordert. Der Landtag beschloss jedoch mehrheitlich gegen die Stimmen der Grünen, die Behandlung des Antrags bis zum Vorliegen der Ergebnisse einer einheitlichen Prüfung auf Bundesebene auszusetzen.

Im Oktober bestätigte das Innenministerium, dass keine Grundlage für einen bundesweiten Handlungsbedarf vorliegt. „Es gibt keinerlei Statistiken, die Vorfälle dokumentieren, bei denen Frauen von Betern angesprochen oder gar belästigt wurden. Selbst das Frauenministerium konnte keine konkreten Zahlen zu Anzeigen, Ermittlungsverfahren oder Verurteilungen nennen,“ sagt Koller.

Veronika Fürst, Generalsekretärin der Jugend für das Leben fasst zusammen: „Anstatt friedliche Gebetswachen zu verbieten, braucht es mehr Unterstützung für Frauen in Schwangerschaftskrisen: Offene Ohren, umfassende Beratung und konkrete Hilfe. Stilles Gebet ist keine Belästigung und friedliche Präsenz kein Vergehen!“