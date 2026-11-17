Wien (OTS) -

Der Österreichische Staatspreis für Geschichtswissenschaften in der Kategorie „Geschichte innovativ“ geht 2026 an das Disability History-Projekt am Haus der Geschichte Österreich (hdgö). Es dokumentiert gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen die Geschichte von Menschen mit Behinderungen seit 1848 und ihren Einsatz für Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner übergibt den Preis am 17. November bei einer Veranstaltung im Zeitgeschichtemuseum. Entgegennehmen werden die Auszeichnung Volker Schönwiese, Professor i. R. an der Universität Innsbruck und Mitgründer der Selbstbestimmt Leben-Bewegung, sowie Projektinitiatorin und hdgö-Gründungsdirektorin Monika Sommer. Von 3. bis 5. Dezember veranstaltet das Zeitgeschichtemuseum mit viel Programm die Disability History-Aktionstage.

Das hdgö trägt – wie viele Museen – eine große Verantwortung: Denn was gesammelt, bewahrt und ausgestellt wird, entscheidet mit, welche Geschichten Teil eines kollektiven Gedächtnisses werden. Da gerade die marginalisierten Stimmen von Menschen mit Behinderungen bisher wenig Raum bekommen haben, war es mit dem Disability History-Projekt an der Zeit, diese große Verantwortung zu teilen. „Sharing-Authority“ heißt der inklusive und partizipative Ansatz, mit dem das hdgö gemeinsam mit einer Fokusgruppe inhaltliche Entscheidungen zum Disability History-Projekt getroffen hat. Die Schenker*innen kamen in Oral-History-Interviews selbst zu Wort und konnten so auch bestimmen, welche Aspekte ihrer Geschichte Teil des Projektes werden.

„Im hdgö denken wir nicht in Zielgruppen, sondern in Anspruchsgruppen: Alle Menschen, deren Geschichte mit Österreich verbunden ist, haben ein Recht darauf, sich in diesem Museum wiederzufinden. Das gilt besonders für jene, die an den Rand gedrängt wurden und bis heute zu wenig sichtbar sind“, so hdgö-Gründungsdirektorin Monika Sommer. „Das Disability History-Projekt zeigt, wie das gelingt: Menschen mit Behinderungen haben unsere Sammlung, unsere Ausstellungen und unser Vermittlungsangebot mitgestaltet und um ihre Perspektiven erweitert. Das ist unser Modell für inklusive Museumsarbeit, und dieser Staatspreis bestätigt unseren Weg.“

An der Sammlung und Kontextualisierung für das Disability History-Projekt war eine Gruppe aus zehn Selbstvertreter*innen, Aktivist*innen, Forscher*innen und Community-Archivar*innen beteiligt. Der Fokus des Sammelns und der begleitenden Web-Ausstellung zum Mitmachen lag darauf, die politische und aktivistische Geschichte von Menschen mit Behinderungen zu erzählen. Viele wichtige Objekte, die im Zuge des Projekts gesammelt wurden, stammen aus dem Umfeld der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Deren Mitgründer Volker Schönwiese vertritt bei der Preisverleihung gemeinsam mit hdgö-Gründungsdirektorin Monika Sommer alle Projektbeteiligten.

„Die Behindertenbewegung in Österreich kämpft seit 100 Jahren für Selbstbestimmung und Rechte auf Bildung, Arbeit und Unterstützung, statt von Almosen und Institutionen abhängig zu sein. Diese Geschichte kam in öffentlichen Museen bisher kaum vor. Im Haus der Geschichte Österreich bekommen jetzt Objekte und Dokumente zu dieser Geschichte einen Platz. Menschen mit Behinderungen wurden bei der Auswahl entscheidend beteiligt. Das ist ein Meilenstein. Dieser Preis gehört allen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben“, so Volker Schönwiese, Professor i. R. an der Universität Innsbruck und Mitgründer der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung.

Die Auszeichnung würdigt auch die langjährige Arbeit jener Aktivist*innen, die für Selbstbestimmung gekämpft und diese Geschichte dokumentiert haben. Das Disability History-Projekt ist nicht abgeschlossen. In einem nächsten Schritt arbeiten die Fokusgruppe, Kurator*in Vanessa Tautter, Public History-Leiter Stefan Benedik sowie das ganze Team des hdgö daran, die Perspektiven von Menschen mit Behinderungen in zukünftige (Ausstellungs-)Projekte des Museums einzubeziehen. Aktuell sind Irina Angerer, Franz Groschan, Laura Hochsteiner, Lukas Huber, Franck LeRhun, Elisabeth Magdlener, Volker Schönwiese, Maria Schwarr, Michaela Mallinger und Jasna Puskaric Teil der Fokusgruppe. Ehemalige Mitglieder sind Florian Gravogl, Barbara Levc und Michaela Lödler.

Finanziert wird das Disability History-Projekt bis Ende 2027 vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK). Das hdgö freut sich über den Österreichischen Staatspreis für Geschichtswissenschaften und sieht ihn als Auftrag, weiterhin innovativ und inklusiv über die Vergangenheit und Gegenwart zu informieren.

Disability History-Aktionstage

Mit 2.000 Euro ist der Staatspreis „Geschichte innovativ“ dotiert. Das hdgö lässt diesen finanziellen Zuschuss direkt wieder in ein besonderes Programm zurückfließen und verlängert den erstmals 2025 veranstalteten, erfolgreichen Aktionstag. Die Disability History-Aktionstage finden von 3. bis 5. Dezember 2026 statt. Von Donnerstagabend (3. Dezember 2026, ab 18 Uhr) über den gesamten Freitag (5. Dezember ,10 bis 18 Uhr) bis Samstag (4. Dezember, 10 bis 18 Uhr) bietet das Museum bei freiem Eintritt Veranstaltungen und Vermittlungsprogramm.