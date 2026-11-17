Wien (OTS) -

Wo sich therapeutisch eingesetzte Zellen im Körper verteilen und wie lange sie an ihrem Zielort verbleiben, ist für die Entwicklung und Optimierung von Zelltherapien von großer Bedeutung. Deren bildgebende Lokalisierung im Körper stellt jedoch weiterhin eine Herausforderung dar. Forscher:innen der Medizinischen Universität Wien und der Universität Wien haben nun einen neuen radioaktiven Marker entwickelt, der künftig helfen könnte, solche Zellen mithilfe der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) sichtbar zu machen. Die Studienergebnisse wurden im Fachjournal „Angewandte Chemie International Edition“ veröffentlicht.

Der neue Marker mit der Bezeichnung ⁶⁸GaPW₁₁ wurde im Rahmen der „Joint Applied Medicinal Radiochemistry Facility“ erforscht, einer Kooperation zwischen MedUni Wien und Uni Wien zur Entwicklung moderner radioaktiver Verbindungen für die medizinische Bildgebung. ⁶⁸GaPW₁₁ basiert auf einem sogenannten Keggin-Polyoxometallat, einem anorganischen Cluster aus Metall- und Sauerstoffatomen. Das radioaktive Isotop Gallium-68 ist direkt in die chemische Struktur eingebunden. Im Gegensatz zu anderen Markern ist der neue Tracer nicht darauf angewiesen, an einen bestimmten Rezeptor auf der Zelloberfläche zu binden. Wie Untersuchungen an einer Säugetierzelllinie zeigen, lagert er sich stattdessen an der Zellmembran an und gelangt anschließend ins Zellinnere. Darüber hinaus wurde GaPW₁₁ in Zellversuchen stärker von den untersuchten Säugetierzellen aufgenommen als die Vergleichssubstanzen – ein möglicher Vorteil für die künftige Zellbildgebung mittels PET.

„Die Polyoxometallate sind faszinierende anorganische Verbindungen, die wir seit Jahren auf ihre biologische Aktivität untersuchen. Dass wir nun einen davon direkt mit einem klinisch relevanten Radionuklid markieren und in Zellen verfolgen können, ist für uns ein wichtiger Meilenstein – und öffnet die Tür zu einer völlig neuen Klasse vollständig anorganischer Radiotracer“, sagt Studienleiterin Annette Rompel (Institut für Biophysikalische Chemie, Uni Wien). „Was uns besonders fasziniert, ist die Tatsache, dass ⁶⁸GaPW₁₁ die Zellmembran überwinden und sich intrazellulär anreichern kann“, ergänzt Mitautorin Nadiia Gumerova, ebenfalls vom Institut für Biophysikalische Chemie der Universität Wien.

Diese direkte Markierung von Zellen ist es, die künftig die Verfolgung der Verteilung therapeutisch eingesetzter Zellen mithilfe der PET ermöglichen könnte. Aus radiochemischer Sicht ist entscheidend, dass sich der Tracer zuverlässig und mit hoher Reinheit herstellen lässt. „Beides war bei ⁶⁸GaPW₁₁ der Fall. Gleichzeitig erwies sich die Struktur während der Radiomarkierung als stabil“, weist Co-Autor Karsten Bamminger von der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin der MedUni Wien auf weitere Vorteile des neuen Markers hin. „Wir verbinden hier anorganische Chemie mit Radiochemie und Zellbiologie. Das eröffnet die Möglichkeit, die Eigenschaften der chemischen Struktur gezielt für die Bildgebung von Zellen zu nutzen“, bringt es der Koordinator der Forschungskooperation Markus Mitterhauser (Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin der MedUni Wien) auf den Punkt.

Zelltherapien gewinnen in der Medizin zunehmend an Bedeutung. Insbesondere bei bestimmten Krebserkrankungen werden bereits Behandlungen eingesetzt, bei denen Immunzellen gezielt gegen Tumorzellen eingesetzt werden. Weitere Zelltherapien werden für unterschiedliche Erkrankungen erforscht. Verfahren, mit denen sich die Verteilung therapeutisch eingesetzter Zellen im Körper verfolgen lässt, sind für die Entwicklung bzw. Optimierung von Zelltherapien von großer Bedeutung. Der neue Gallium-68-Tracer ist dafür bislang ein präklinischer Forschungsansatz; seine Eignung für die PET-Bildgebung am lebenden Organismus soll in weiteren Studien untersucht werden.

Publikation: Angewandte Chemie International Edition

A ⁶⁸Ga-Substituted Keggin Phosphotungstate as an Intrinsically Radiolabeled Inorganic PET Tracer for Cell Tracking.

Ella Duvanova, Joshua Rieger, Karsten Bamminger, Nadiia I. Gumerova*, Markus Mitterhauser, Annette Rompel*.

https://doi.org/10.1002/ange.9529520