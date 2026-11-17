Mattighofen/Lochen (OTS) -

Letzte Woche wurden zwei offenbar ausgesetzte Kater zum Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht. Der Finder gab an, dass er sie schon seit einigen Tagen in seinem Garten in der Mattigstraße in Mattighofen (Bezirk Braunau) beobachtet und zunächst gedacht habe, dass sie Nachbarn gehören. Nachdem sie sich aber in einen Karton zum Schlafen zurückgezogen hätten, habe er sich schließlich entschlossen die Pfotenhilfe zu kontaktieren und die Kater in deren Obhut zu übergeben.

"Die beiden schwarzen Kater haben noch alle Milchzähne, sind also noch kein halbes Jahr alt und daher auch noch nicht kastriert. Wer kennt die beiden und kann uns sagen, wem sie gehören? Das Aussetzen von Tieren ist mit bis zu zwei Jahren Haft strafbar", so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Sachdienliche Hinweise werden über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at erbeten.