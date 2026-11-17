Kärnten (OTS) -

Der Volksschüler hatte sich bei einem Unfall das Handgelenk gebrochen. Die Versicherung zahlte für den Knochenbruch, die Unfallkosten und die Begleitperson während des Krankenhausaufenthaltes. Doch knapp 4.300 Euro fehlten: Die vereinbarte Direktleistung, also ein fixer Geldbetrag bei einer bestimmten Verletzung, wurde zunächst nicht ausbezahlt. Als Begründung verwies die Versicherung auf Unterlagen, in denen offenbar von einem Unterarmbruch die Rede war. Dieser war nicht vom Versicherungsschutz umfasst. Die Familie wollte die Ablehnung dennoch nicht einfach hinnehmen und übergab den Fall an den Konsumentenschutz der AK Kärnten.

" Gerade bei Versicherungsfällen kommt es auf jedes Detail an. Wenn in medizinischen Unterlagen eine andere Verletzung bezeichnet wird als jene, die tatsächlich vorliegt und vom Versicherungsschutz umfasst ist, kann das weitreichende Folgen haben ", erklärt AK-Konsumentenschützerin Kathrin Halbherr, die erfolgreich intervenierte. Die Versicherung zahlte die knapp 4.300 Euro aus.

Ablehnung nie ungeprüft hinnehmen

" Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, Versicherungsentscheidungen nicht ungeprüft hinzunehmen und bei Unklarheiten die kostenlose Beratung der AK in Anspruch zu nehmen" “, sagt AK-Präsident Günther Goach.

Nicht jede Ablehnung ist das letzte Wort.

Der AK-Konsumentenschutz berät kostenlos:

050 477-2002 oder [email protected]